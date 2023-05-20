李佳芯520冇節目　直言唔關單身事：感情係深嘅幾時都可以見

李佳芯（Ali）今日（20/5）出席美容店開幕活動，心情十分之靚。近年不少香港人都會慶祝520節日（普通話520即是我愛你），被問道今日的行程，她笑言今日主要都是工作中渡過，她說：「520最好就係做嘉賓，咁就可以見大家講520快樂，哈哈。其實我真係冇乜慶祝呢啲日子。」



李佳芯（Ali）出席美容店開幕活動。（葉志明 攝）

她坦言自己並不慶祝520，但不是因為單身與否。她回答：「我成日覺得要同朋友食飯傾偈就會定個日子，並唔係因為日子，要見面嘅嗰個日子就係特別。如果拍拖要慶祝，如果有需要，感情係深嘅就幾時都可以見面，而唔係因為個日子。」

李佳芯（Ali）今日真係勁靚。（葉志明 攝）

她透露現時生活都是工作，然後公餘時間做運動。Ali表示自己十分愛吃美食，所以會透過運動減肥但不會節食，還說：「對我嚟講跑步瘦得最快。」至於可以在哪裡「野生捕獲」李佳花，她笑說：「任何一條街都搵到我。我會揀一啲行山路徑，我以前成日跑龍脊，因為而家少咗去，所以唔介意講，哈哈！柏架山都會跑。」Ali也表示希望「野生捕獲」周潤發（發哥），她說：「未見到，證明我都行得唔夠多。」

「野生捕獲」周潤發發哥已經係一個成就。（香港田徑總會facebook）

李佳芯透露自己喜愛跑龍脊。（葉志明 攝）

李佳芯表示拍劇時間會推遲。（葉志明 攝）

早前有消息指李佳芯將會入劇，她坦言劇集將會推遲。她說：「公司拍嘅劇同人好多，所以變數好多，之前講過話6月，但係而家好似會推遲，所以呢段時間都會拍節目多，同埋遲吓都會出trip，拍旅遊節目。」會否不習慣？她表示拍劇沒有休息，但現在拍節目做主持也好，因為多了時間做自己的事，同時也有學習做主持的機會。