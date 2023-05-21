52歲宣萱被連摑四巴披頭散髮曬演技　素顏真面目獲讚嘆：夠勇氣

現年52歲的宣萱 (Jessica) 被公認是好戲之人，參演過無數劇集和多部電影的演出，也獲頒過不少演藝獎項，演技毋庸置疑。日前她就於IG分享了一段她穿上睡衣，站在睡房門口被連摑四巴的短片，大曬演技，而且更是素顏出鏡，無懼以真面目示人。

宣萱是好戲之人。(宣萱IG)

Jessica留言寫道：「四巴掌🤪」該片以慢鏡播放，片中一開始有把男聲用國語數一二三，望住鏡頭的Jessica隨即扮作被人瘋狂連橫掌摑的模樣，跟着對方手勢的動作做出被掌摑的反應，Jessica用力將頭甩向不同方向，甩到披頭散髮的，演出非常投入。不過由於這是一條搞笑片，她並沒有做出痛苦的表情，反而是不停笑。

Jessica有搞笑一面。

Jessica撇下靚女形象素顏上陣展現搞笑一面，吸了近7千個like。不少網民都留言表示：「畀你笑死」、「好Crazy」、有網民笑言：「想睇你畀古仔 (古天樂) 打」，Jessica就親自回對方說：「應該會死咗🤣」。而Jessica在原相機下的真實樣貌雖然有歲月痕跡，但就獲網民讚嘆：「靚得夠自然」、「以真面目示人果然夠勇氣」。

有網民話想睇宣萱畀古天樂摑。(資料圖片)

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