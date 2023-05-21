張兆輝曬老婆後生靚相表白愛意　18歲女兒遺傳爸媽基因甜美可人

昨日520 (5月20日) 不少人都會趁機向另一半表達愛意，張兆輝便是並中之一。張兆輝是圈中出名的family man，顧家好男人形象深入民心，是好老公也是好爸爸。他和太太郭碧妍結婚多年一直恩愛如昔，今年已是兩人結婚26周年，他對老婆的愛從未減退過。輝哥趁昨日520再次於社交平台公開對輝嫂表白愛意。

張兆輝是圈中出名的family man。（張兆輝微博圖片）

輝哥post了他與老婆昔日的甜蜜合照以及老婆後生時的索爆靚相，留言寫道：「#520表白日# 無論你現在肥定瘦，在我眼中還是當初的你 520 ❤️❤️❤️有一種人可以百看不厭🌺有一種感覺永如初見 ​​」認真Sweet。其實輝哥已不是第一次公開對老婆愛的宣言，他在兩人結婚24周年時，亦曾用過「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見 ​​」來冧輝嫂，可見他真的好愛老婆。

輝哥趁520向老婆表白愛意。(微博圖片)

網民紛紛留言大讚他是個絕世好老公，寵妻程度爆燈，又大讚張太後生時好靚，散發出女神魅力且擁有一雙迷人電眼，難怪張兆輝當年對她一見鍾情。張兆輝的18歲女兒張卓姿（Twiggy）也是天生一副美人胚子，完全是盡得爸媽高顏值的強大基因優良遺傳。

張兆輝於兩人結婚24周年時也曾出post冧愛妻。(張兆輝微博)

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