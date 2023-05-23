52歲鄭艷麗近況曝光因病每日放工狂嘔　曾患厭食症入ICU呻搵工難

現年52歲的息影三級片女星鄭艷麗，於2020年6月自曝患上厭食症，體重跌至90多磅，更一度被送往深切治療部（ICU），幸好在ICU接受治療兩日後便可以轉回到普通病房，她出院後身體逐漸康復。可是她於2021年6月再度入院，當時她在Facebook post了一張她入院吊鹽水的照片，留言說：「終於都敵不過入院、又跌咗落去100磅、我要加油。」這次留院個多星期後出院，並表示要努力復原。

鄭艷麗曾患厭食症。(fb圖片)

鄭艷麗不時會於社交網更新她的近況，早前她就出post談及她的身體狀況與工作。她發文寫道：「其實都有好多嘢好想同大家分享，因為自己嘅身體問題，所以工作都唔可以好似正常人咁日日返工，所以之前做大集團嗰啲公司都唔能夠體諒我，所以會時時轉工，因為佢哋冇辦法接受到我返下工又唔返工。喺三月份有個朋友介紹我去間私房菜度做，本來唔想去，因為地區比較遠，因為冇嘢做，因為唔想成日喺屋企，所以就決心去見吓，見得成功，就開始喺3月21號上班💼⋯⋯點知好景不成，四月我又中咗招，之後身體又一直咁差落去，所以只係返得11日工。」透露因病難以找到穩定的工作。

鄭艷麗曾因為患上厭食症而留醫入住ICU病房。(FB圖片)

她續說：「重點….我終於搵到一間肯體諒我嘅公司，老闆娘~儀姐~經理李小姐~和每一位員工，對我好好好體諒我，老闆娘仲知道我身體嘅狀況，仲想幫我醫好我嘅病，每日都俾個燉湯我飲🥣⋯⋯本來每日放工返屋企都會嘔，個胃又會痛得超厲害。而家都有嘔，但係至少冇胃痛，我感覺好窩心，好有溫暖，世界上真係仲有人情味嘅某啲地方。其實我係好缺乏俾人愛惜嘅，而家每日都覺得好友溫暖好有人愛惜我，所以一定要同大家分享，我諗我而家應該可以做到退休，唔使再成日轉來轉去啦！👉工作😅 好感恩主✝️🙏🏻給我一份咁好嘅工作，好感謝老闆娘公司所有嘅員工對我咁好感恩🙏🏻✝️💞」而她上月分享的近照中，她的面色看來亦相當不錯。

鄭艷麗近年受病魔折磨。(鄭艷麗FB)

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