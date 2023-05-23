東張西望｜黃生控訴家人禁錮生母　懷疑有人從中作梗謀住媽媽身家

東張西望今集來到老人院爭產案 ，移居德國的黃生尋親不果，找來《東張西望》控訴親家姐與親哥哥刻意禁錮生母，阻礙二人見面！《東張西望》在老人院樓下成功捕獲親家姐，怎料事實來個180度大傳變，家人親自還原真相，原來黃生才是那個大奸角？



報東張的黃生。(熒幕截圖)

黃生移居德國大半世，近年年邁的母親在深圳家中跌倒，被家姐從內地送到屯門醫院醫治，黃生見狀即急回香港，起初仍能與母親相見，後來生母轉到老人院後，黃生被親哥哥及家姐下旨無得探，黃生懷疑一切有人從中作梗，目的是謀住媽媽副身家！

黃生懷疑一切有人從中作梗，目的是謀住媽媽副身家！(熒幕截圖)

據《東張西望》報稱，黃媽目前家產有2萬歐元、70萬人民幣以及40萬港元放在家中，另外在內地亦有兩幢物業。其實黃媽早年已立定遺囑，將內地兩幢物業，一幢比家姐，另一幢則兩兄弟一人一半，據黃生報料，親哥擅改遺囑，他的50%業權被刪除，換言之全由哥哥一人獨吞。據黃生表示，目前手上有樣有力證據，就是黃媽親口承認將遺產全給黃生的影片，但奈何想見媽媽一面仍未成功。

黃媽早年已立定遺囑，將內地兩幢物業，一幢比家姐，另一幢則兩兄弟一人一半。(熒幕截圖)

《東張西望》女主持吳幸美陪黃生到老人院樓下與職員溝通，盼能見上母親一面，讓母親在醫生及律師見證下重新立遺囑。結果當然被拒拒諸門外，黃生外甥女張小姐透過電話與黃生及吳幸美溝通，解釋拒見原因，表示黃生只會向媽媽伸手要錢，不是說一萬幾千，而是幾十萬，最近在深圳的投注户口因賭世界盃輸了錢，之後張口找黃媽拿錢，張小姐認為黃媽或多或少要負上責任，事關縱容兒子不停要錢。

外甥女張小姐表示黃生只會向媽媽伸手要錢，不是說一萬幾千，而是幾十萬。(熒幕截圖)

黃生落力否認，更曬出人在德國餐館的證明，更說：「唔通叫雞都要阿媽畀錢？」認為這樣的指控非常荒謬。恰巧《東張》節目組在老人院樓下遇到剛準備離去的家姐，立刻上前問過明白。據家姐描述，原來黃生平時大飲大食，會拿黃媽的錢隨意揮霍，之後更不會還錢，曾為了十多萬登報與家人脫離關係，之後《東張》曬出登報證明，發覺黃生在十多年前的確有刊登聲明，表示與母親及家姐脫離母子，姐弟關係。

據家姐描述，原來黃生平時大飲大食，會拿黃媽的錢隨意揮霍，之後更不會還錢，曾為了十多萬登報與家人脫離關係。(熒幕截圖)

之後《東張》曬出登報證明，發覺黃生在十多年前的確有刊登聲明，表示與母親及家姐脫離母子，姐弟關係。(熒幕截圖)

此時，親哥哥亦出面指證，指弟弟去探媽媽是心懷不軌，爆料指弟弟曾被家姐撞破，借收租為名，叫黃媽下令租客將租金轉到黃生戶口，又叫黃媽將香港銀行的錢轉到他户口下，內情突然來個大反轉，一直主張是受害者的黃生連續被各家人指證貪錢，難道黃生才是那個大奸角？真相需要下回分解。

親哥哥爆料指弟弟曾被家姐撞破，借收租為名，叫黃媽下令租客將租金轉到黃生戶口。(熒幕截圖)