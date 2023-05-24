抖音主播直播中突然被斬甩手　如《門徒》智叔遭砍斷掌一幕極恐怖

電影《門徒》入面有一幕經典戲份，是講述廖啟智 （智叔） 飾演的警察在上門執行掃毒行動時，在門外伸手入門內開鎖的他，竟被屋內的人拿鎚仔揼斷了他的手，整隻手掌斷跌在地上，相當嚇人。昨日（23日）網絡上瘋傳一段短片，片中影住兩名身穿白色Tee的內地少年抖音博主在直播期間，突然被另一名黑衣少年從後衝上前揮刀狂斬，兩人即時走避。其中一人在逃跑時就用手去擋住施襲者的刀，結果他的手掌隨即被當場斬甩了，整隻手掌飛脫跌在地上，像極了《門徒》入面智叔被斬甩手掌的鏡頭。



這兩名抖音博主在直播期間突然被人揮刀狂斬。(影片截圖)

網民紛紛開Post討論，該段影片其後亦有幾個不同角度拍攝的版本流出，由於事發現場有頗多途人目睹，可能是那些途人拍攝的，甚至有網民指有人在網絡上兜售相關視頻，開價2-5元人民幣。有post影片的網民就指事發當日是5月23日，地點在廈門華天涉外職業技術學院，刀手要斬的其實是被斬者身旁的少年，因為兩人早前在抖音上發生口角，被斬者就揚言要砍了他，斬人者目前仍未滿14歲。

黑衫少年突然出現揮刀斬白衫少年。(影片截圖)

網上除了有斬人的片段，還有疑是被斬者的斷掌照片，切口清晰可見，相當血腥。一眾網民都紛紛討論，並質疑有關影片的真偽，瞬間引發熱議。不少網民都認為普通人沒可能一刀就能輕易將整隻手掌斬甩了，且該少年被斬後並沒有流很多血，更是健步如飛在奔跑逃命。有網民指斷掌看來也是很假，像道具似的，懷疑事件純屬造假炒作引流量。

廖啟智在《門徙》中被砍斷手一幕。(劇照)

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