四太梁安琪打扮低調氣場不輸百億名媛　馮詠儀來頭大係馮氏接班人

已故賭王何鴻燊四太梁安琪一向熱愛交際，不時獲邀出席各大社交場合。日前四太與百億名媛馮詠儀一起出席晚宴，馮詠儀曬出多張照片，相中所見，現場還有不少名媛闊太，當中四太身穿藍色套裝，披着一條格仔圍巾，氣質出眾，不過相比起一眾闊太，四太的打扮顯得低調樸素，而馮詠儀就身穿白色花花連身裙，戴着巨型寶石耳環，貴氣十足，氣場亦特別強大！



四太梁安琪與百億名媛馮詠儀一起出席晚宴。（IG@sabrinawfung）

其實馮詠儀來頭不小，她是本港百年企業馮氏集團的大小姐，90年代畢業於哈佛大學，擁有經濟學文學士學位，畢業後曾於利邦控股有限公司任非執行董事及董事會副主席，約9年前才接手打理家族生意，更由低做起，出眾能力備受認可，早已被視為集團接班人。雖然馮詠儀出身名門，身價早已超過了百億，但私底下就非常低調，極少炫富，擅於交際的她與圈內不少藝人亦私交甚篤，不時與李嘉欣、劉嘉玲、楊千嬅、張艾嘉等聚會。

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而馮詠儀老公林詩棋亦出身名門，林詩棋的祖父是恒生創辦人林炳炎，父親林秀棠曾任香港大昌行執行董事，而林詩棋現任花旗集團香港企業及投資銀行業務的首席運營官，以及亞太區私人銀行與企業及投資銀行的業務發展主管，二人絕對是門當戶對。兩人結婚逾22年恩愛如昔，不時一起出席晚宴及活動，羡煞旁人。