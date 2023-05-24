東張西望｜黃生控訴家人禁錮生母 反被指不孝貪錢迫阿媽拍片4宗罪

《東張西望》昨晚的老人院爭產案迴響甚大，移居德國的黃生，回港向《東張西望》控訴親家姐與親哥哥刻意禁錮生母，阻礙二人見面！但家姐反現身《東張》，與黃生阿哥聯合舉證指出黃生不孝、借錢唔還、迫阿媽拍片兼攞錢等，阿哥甚至展示一張有黃生簽名同身份證的「自願放棄產業證明書」，但黃生就話自己係飲醉酒被「裝」，究竟真相係點？



《東張西望》今晚播出「老人院爭產案」下集，先來個上回提要，黃媽媽的細仔黃生，與阿哥家姐互相指罵，移居德國大半世的黃生，回港後因探親不果而向《東張》指控阿哥家姐禁錮生母，指年邁的母親在深圳家中跌倒後，被家姐從內地送到屯門醫院醫治，黃生回港初期仍能與母親相見，後來生母轉到老人院後，即被下旨冇得探，懷疑有人從中作梗，旨在謀住母親身家，包括2萬歐元、70萬人民幣、40萬港元，以及在內地的兩幢物業。

黃生控訴阿哥同家姐禁錮生母。（電視截圖）

據黃媽媽早年立的遺囑所指，內地兩幢物業，一幢比家姐，另一幢則兩兄弟一人一半，黃生控訴阿哥擅自刪除其業權，想令佢冇得分。

《東張西望》女主持吳幸美陪黃生去老人院，意圖探黃媽媽及在醫生和律師見證下重新立遺囑，最終雖然不果，但幸美卻在老人院樓下遇到剛準備離去的家姐，家姐否認禁錮生母，在訪問中指出黃生多個罪狀，跟黃生完全是另一版本。

黃生和家姐隔空對罵，終在老人院門口碰頭！（電視截圖）

首先，家姐指母親出事時，自己曾向黃生求助，對方冷眼旁觀、毫無反應，「阿媽瞓咗一個月，唔郁得，屙屎屙尿都要瞓喺床處理，我一返到深圳即刻帶阿媽返香港，佢話阿媽吽下就會好，唔好出去，我自己帶阿媽返香港，足足喺屯門醫院等咗10個鐘先上急症室，好淒涼！我想佢幫下手，佢唔肯都算，阿媽入院幾日佢都唔肯探，到佢肯探就問阿媽攞錢。」

家姐說自己月花百萬安排阿媽住老人院，寧願唔食飯都要阿媽住好一點，「佢話家姐多餘嘅，抌佢喺屯門醫院，冇人認領，政府自然有人執。我話你咁嘅說話都講得出，以後唔好嚟探阿媽！」

家姐力數黃生幾宗罪，指他完全冇照顧阿媽，每次見面只想問阿媽攞錢，更曾冷血叫家姐不要多餘送阿媽住老人院，由她留在醫院就自然有人處理。（電視截圖）

他指黃生開餐館借過自己13萬馬克唔還，又曾登報脫離母子、姐弟關係。黃生哥哥亦提供當日黃生登報的證明，指黃生在德國打工同人打架被辭退，憤憤不平，但阿媽家姐都不幫親，叫他不要失禮，懷疑黃生因而不滿家人和登報。

阿哥向《東張》展示黃生當年脫離母子、姐弟關係的剪報。（電視截圖）

此外，講到黃生自稱「被消失」的50%福田物業業權，哥哥亮出一張有他本人簽名和身份證副本的「自願放棄產業證明書」，阿哥指間屋由自己起，父親過世後，弟弟已收租多年，阿哥稱自己同阿媽傾掂數，她過世後自己就會收回物業，並說：「佢食咗我30年租金，仲要成座樓吞埋？」「呢張文件邊個簽？大人大者冇可能逼你簽啩？」

阿哥指黃生十幾歲同老竇打架後就冇理過屋企，一分錢冇拎過出嚟，更白白收租。（電視截圖）

阿哥亮出黃生07年簽署的「自願放棄產業證明書」。（電視截圖）

針對以上指控，黃生有以下反駁，他指登報啟事非由自己刊登，但不清楚是誰人刊登，更表示自己後來有登報澄清冇脫離關係，聲明之前所刊登的啟事無效。主持問到有冇留底，黃生就話冇，解釋：「我唔似啲人有心人裝無心人，剪低晒留十幾廿年，第日搵機會攞嚟做咩證物。」

他亦表示自己冇簽「自願放棄產業證明書」，指自己是飲醉酒被人「裝」，曾質問過阿哥為何有這張紙，對方跟他說：「玩下啫！玩下啫！」黃生指自己多番叮囑對方將那張紙丟掉，更謂證明書對自己毫無好處，若是清醒情況豈會簽名放棄業權。

黃生否認自己簽過證明書放棄業權，指自己飲醉酒俾人裝。（電視截圖）

黃生曾向《東張》展示一段黃媽媽在病床錄的影片，黃媽媽說：「冇錢，係咪家姐攞走？耳環都冇，戒指都攞埋。」家姐就為自己平反說，母親是在被引導和教唆下拍攝，自己當日確實有為黃媽媽脫下耳環和戒指，但原因是要在醫院檢查和掃瞄。到底事件誰是誰非？最終也沒有結果，而涉事的黃生、阿哥現時亦已離開香港。