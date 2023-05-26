譚玉瑛失個人八達通　網民拾獲感好奇：咁快轉樂悠卡？

香港地方細細，不時可野生捕獲藝人明星，有網友於社交網發文，並非成功集郵，而是拾獲藝人譚玉瑛的個人八達通﹗



譚玉瑛是兒童節目ICON。

有人在網上群組上載拾獲的個人八達通留言：「執到張八達通，唔知真定假，有無人識物主，可以通知物主？」個人八達通上人名為譚玉瑛TAM YUK YING HELEN，加上照片亦與TVB藝人完全一致。帖文一出網友紛紛留言：「基本上你係香港土生土長嘅70、80、90、00⋯⋯應該80%以上都識佢😒」、「哦 我識佢呀 不過佢唔識我咋嘛，我諗呢度都冇乜邊個唔識佢😂」可見兒童節目威力。

由兒童節目到煮食節目，大膽講句有邊個唔識譚玉瑛﹗（譚玉瑛 Helen@FB）

網友好奇11月生日登六的譚玉瑛，竟已提早換樂悠卡，亦有網友獻計如何交還「報東張西望，叫你上節目親自俾佢」、「喺好多人識但又無辦法搵到佢嘅情況下就要搵東方昇」、「寄去 九龍郵箱70100號註明閃電傳真機節目主持人收就得架喇」。樓主表示已INBOX聯絡譚玉瑛，而《香港01》亦在5月26日早上聯絡上譚玉瑛，她表示「還未收到聯絡」。

網友拾護譚玉瑛之個人八達通，引起熱烈討論。（FB圖片）

網友紛紛獻計如何歸還八達通予護譚玉瑛。（FB圖片）

網友紛紛獻計如何歸還八達通予護譚玉瑛。（FB圖片）

樂悠咭是專為60歲或以上香港居民而設的全新租用版個人八達通。樂悠咭持有人可以每程2元的優惠票價，享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃 (二元優惠計劃)下的指定公共交通工具及服務。合資格申請人須滿60歲或在申請日起計的未來3個月內年滿60歲，並持有有效香港智能身份證的香港居民。