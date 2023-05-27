68歲朱咪咪久未露面打扮樸素　入行後20蚊一餐終成富婆擁多個物業

68歲的朱咪咪近年長居新加坡，最近她就回港與一班老友聚會。日前，資深傳媒人汪曼玲就透露三姐主持美食之夜，更久違地見到朱咪咪！ ​​​照片可見，久未露面的頭戴CAP帽的朱咪咪上身穿格仔襯衫，狀態極好。

朱咪味私下打扮樸素！（微博照片）

朱咪咪密密賺錢。（資料圖片）

打扮樸素的朱咪咪完全看不出是身家豐厚的富婆，有傳她在新加坡、馬來西亞以及和香港有八九套房子。朱咪咪多年來奔波勞累，為了要賺錢養家餬口，長期與家人分居，丈夫、兩名兒子於2000年離開香港到新加坡生活與年紀老邁的母親全留守新加坡的房子居住，朱咪咪則獨居香港住所，朱咪咪受訪時曾透露：「因為老公和兩個兒子長期居住在新加坡，我限制自己的日常花費，將最好的留給家人，十幾年來，午餐都以水餃、炒個菜，蘋果，花20塊錢就解決了，晚餐就隨便做，能省則省，要不然就買個叮叮飯加個菜，好也是一餐不好也是一餐！在土瓜灣的菜市場買菜會比較便宜，我是精打細算沒錯，但我enjoy這個過程。好多人都說做這一行的壓力大，要怎麼樣才能減壓，依我看浸薑浴，閱讀雜誌、看電視，逛街，自己煮涼茶和湯水就夠了！」

朱咪咪近3年都留在新加坡，與阿仔及媳婦同住，她在當地買磚頭保值，她說：「間屋兩層半，有地嗰啲，唔係獨立一間，係一大排嘅，間屋係我買嘅，因為我一向以嚟喺香港都有炒樓嘅，有少少錢儲落之後，見嗰度唔錯，就買落嚟慢慢供。」