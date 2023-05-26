魯振順爆打消結婚念頭　黃昏戀觸礁呻女友是控制狂似阿媽

三年前TVB綠葉王魯振順，重遇逾40年前曾一同參加歌星選拔賽而認識的女同學Julie譜出黃昏戀，更揚言2022年10月在主題公園筵開50圍，準備造人生B。來到2023年中婚禮仍未見影，魯振順就此回復傳媒，驚爆已取消結婚念頭！



魯振順三年前與Julie譜出「黃昏戀」。（資料圖片）

熱戀時二人經常出雙入對，更放閃齊做訪問，Julie比魯振順小6歲，原本計劃於年搞婚禮結婚，魯振順上年接受訪問時更透露準備去驗精，為生育下一代作準備。不過去年中《香港01》收到讀者爆料，指二人感情有變，更「實牙實齒」肯定他們已分手，這名讀者更直指Julie是有心部署向魯振順埋身，利用男方的名氣，當時魯振順曾激動澄清，指疫情關係擺酒酒店變咗檢疫酒店而延期。

熱戀時魯振順Julie經常出雙入對，更放閃齊做訪問，（資料圖片）

近日再傳出二人分手消息，魯振順指的確取消擺酒念頭，因主題公園費用昂貴，加上不想親友舟車勞頓才下此決定。雖多番否認分手，但訪問時多次以老伴稱呼Julie並狂吐苦水，指跟女友相處過程中，發現對方是控制狂，自己單身多時有點招架不住。兩人現在以「老伴」關係相處，反而更舒服。他曾表示待新居入伙後會同居，魯振順大爆女友要求嚴謹，至今仍未收樓，故兩人並非同住。

魯振順呻Julie如媽媽般事事管。（資料圖片）

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