張栢文曬三姊弟合照賀家姐生日　張栢芝明顯暴瘦顏值大跌Watt

TVB新劇《一舞傾城》自播出以來反應熱烈，劇中出現不少熟悉面孔，當中張栢芝細佬張栢文亦有出演睇場古惑仔「牛大力」一角，一身Polo恤襯牛仔褲及皮鞋的他，一頭金髮造型，相當入型入格，雖然戲份不多，但不少觀眾都大讚他全程交足戲！日前（24日）是栢芝43歲生日，張栢文曬出多張靚相賀家姐生日，他寫道：「生日快樂！又18歲生日，每年都是18歲！」



張栢文有份參演《一舞傾城》。（影片截圖）

相中所見，身穿黑色吊帶背心的栢芝紥起高馬尾，打扮性感又不失少女味，她搭着張栢文影相，兩姊弟都對着鏡頭展露笑容，而在另一張相中，栢芝另一個細佬張豪龍亦有露面，三姊弟激罕同框，畫面溫馨。不過未知是不是因為美顏Filter太重手，相中的栢芝雙頰顴骨明顯，暴瘦的樣貌掀起網民熱議。

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戴碧芝現時是一名地產經紀。（影片截圖）

據知栢芝媽媽戴莎莉有過3段婚姻，她與第一任老公育有一女戴碧芝，現時在加拿大做地產經紀，而栢芝媽媽與第二任老公張仁勇就育有一女兩子，栢芝的兩個細佬張豪龍、張栢文都曾入行發展，但兩兄弟演藝事業發展平平，始終未能大紅，毅然轉行。張栢文曾在銅鑼灣開樓上吧，當時栢芝同謝霆鋒都有捧場，之後又試過投資車行，直至近年重返幕前。