薛家燕孫仔2歲生日三代同堂慶祝　曾豪贈兩千萬西半山豪宅娶新抱

薛家燕前年榮升嫲嫲，兒子石耀庭與太太Zoe婚後誕下一子，不經不覺孫仔Julian已經2歲大。薛家燕今日（26日）在社交平台上載三代同堂全家福，包括大女石祐珊和幼女石耀珠，簡簡單單切蛋糕為孫仔慶祝。一身紅噹噹的薛家燕還封了一封大利是，寫著：「Happy Birthday Julian ❤️我愛你😍 #霎吓眼就2歲 😆嘻呀嘻呀嘻」。



有兩個蛋糕。（ig@kayinsit）

家燕姐畀咗封大利是孫仔Julian。（ig@kayinsit）

現年73歲的薛家燕在1984年嫁給於美國經營飲食業的石保慶，並育有三名子女；1996年，她與丈夫離婚後因經濟緊絀加上幾乎被逼遷，更一度想自殺，當已爬出窗外欲跳樓時，突然聽到子女呼喚自己，更想到長女及二子已長大懂事，在捨不得三位子女下終打消輕生念頭。

之後薛家燕重返電視圈，在劇集《真情》中飾演「好姨」梁潤好，人氣急升，其後頻頻登台出騷搵錢之餘，還很有投資眼光。據知家燕姐至今持有至少9個物業，總市值過億元，而在兒子石耀庭結婚時，家燕姐更送樓、送首飾，還包辦兩場盛大婚宴等，豪擲四千萬娶新抱，當中包括市值兩千萬元的西半山豪宅單位，認真大手筆！

家燕姐開心舉V。（ig@kayinsit）

薛家燕娶新抱豪贈兩千萬西半山豪宅。（微博@薛家燕）

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