全民造星5｜張天賦留意有翻版MC　「見佢好自豪，但MC只得一個」

MC張天賦今午（26日）現身尖沙咀文化中心戶外出席代言活動。並獻唱《世一》及《記憶棉》。MC接受訪問時表示好耐無試過戶外演出，令佢有少少懷念busking 的感覺，他又透露自己本身十分怕熱，但入行後才發現原來藝人無夏天。「今朝我嘗試過著背心打底，睇睇鏡之後都係換返，我連短褲都唔特別喜好，因為細個踢波所以甲組腳。」

MC透露今年有望開騷。（梁碧玲攝）

提到早前打入福布斯「精英榜」，MC表示意外、震驚但開心。「不過都有壓力，因為又多一個獎去提醒自己要對得住呢個獎。（下個目標係富豪榜？）其實都好，不過唔使入榜，我富豪就得。」

近日《全民造星5》熱播，MC透露與不少參賽者認識。「好多busking時已經認識，希望佢哋會努力，同埋有少少望到自己影子。（有邊幾位？」天宇、子博、希晉都係以前一齊jam嘅朋友。知道佢哋參賽時都有分享少少心得，台上要輕鬆啲。」

MC今日出席戶外活動，他表示比較心痛fans一早到場排隊。（梁碧玲攝）

而MC亦有留意有參賽者自封「翻版MC」，並感謝對方視自己為模仿對象。「我見佢都自豪，不過⋯MC得一個。」而提到陳蕾因出茅招而遭指責，MC表示未睇到最近集數。「如果真係出茅招我會鬧佢，不過人才係要爭取。（佢手速輸晒。）無理由，可能公司安排得佢打機嘅時間太少。」問到如果以參賽者身份，會想入邊組。MC笑言會揀馮允謙，因為自己嘅歌路與對方近似。