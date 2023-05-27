雯雯賀孻仔1歲生日叫債主改日再追數　終承認自己揀老公有問題

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，兩人三年抱三，結婚至今已育有3名兒子，但去年在最細兒子未滿一歲時，雯雯已周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。雯雯曾多次在IG上大呻Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言，不過兩人至今依然維持婚姻關係。他們一家人早前搬了新屋迎來了新生活，雯雯繼續做好她的母親角色，同時在網上發展自己的事業努力賺錢養家。

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

雯雯日前於IG分享了她為孻仔慶祝一歲生日的照片和影片，但就不見Steven一起慶生的合照。雯雯又在IG story出post寫道：「今日我個仔生日，我唔想去發癲，亦唔想去諗唔好嘅嘢，佢已經來得不易，我只希望今日可以開開心心。要來找我晦氣又或者追討任何野嘢嘅，明天先搵我。當然老公係我揀嘅，到死個嗰日，所有嘢我都有責任，佢逃避嘅，我會去承擔返，放心！我個仔今日生日，我仲會生存！」然而未幾她就刪了這個IG story。

由於Steven孭住一身債務無法償還，雯雯今年4月自爆一家已陷入經濟拮据的困境，就連小朋友返學的車錢都成問題。她表示自己會為了照顧3個仔仔以及3隻狗狗而努力，早前就正式開設網店做生意賺錢養家。可是她卻因被債主「奪命式」追債而公開鬧爆債主：「如果你騷擾我屋企，我真係會同你死過，我乜嘢都唔驚，我而家只係得命一條！」

雯雯要湊住3個小朋友真係唔容易。(雯雯IG)

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