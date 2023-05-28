大陸網紅何丹彤巴黎遇劫報警被拒受理　全程擺上抖音：再不來法國

中國大陸網紅何丹彤微博坐擁超過100萬粉絲，早前她與友人一同前往法國巴黎瘋狂Shopping，坐車回程中途卻遇上搶匪，就算她驚魂未定，仍然拍下了整個過程放到抖音平台，指摘法國警察的不辦事，還生氣的表示「再也不來法國」。



大陸網紅何丹彤在巴黎遇劫。（抖音截圖 / 何丹彤的日常）

日前（26/05）大陸網紅何丹彤在抖音上放出短片，原來她與同行友人在巴黎瘋狂購物完畢後，被搶匪尾隨座駕，搶匪更十分猖狂地打碎車窗，指嚇叫她們停車留下財物。後來她們一行人將車駛至巴黎警察局附近打算報案救助，但當地警察就表示「除非有人受傷，否則案件不受理」。何丹彤在抖音表示十分生氣，直言：「沒想到自己會遇上，再也不來法國。」

搶匪更好猖狂，打碎埋車窗。（抖音截圖 / 何丹彤的日常）

搶匪跟尾。（抖音截圖 / 何丹彤的日常）

大陸網紅何丹彤一行人趕到巴黎警署。（抖音截圖 / 何丹彤的日常）

大陸網紅何丹彤一行人趕到巴黎警署。（抖音截圖 / 何丹彤的日常）

大陸網紅何丹彤稱法國警方不受理。（抖音截圖 / 何丹彤的日常）

何丹彤表示不想再去法國了。（抖音截圖 / 何丹彤的日常）

事隔一日，有不少網民到其微博詢問後續，她也在微博上報平安，寫道：「安全回國啦，人都沒事，破財消災啦。我們六人同行四男二女（司機還是巴黎本地長大的中國人），購物也是直接門口上車，並沒有在路上露出過包裝袋，車窗是不透視的黑色玻璃的情況下，依然沒避免這樣的事情發生，到現在都不知道什麼時候被盯上了。」留言也有很多粉絲關心，紛紛表示：「平安就好。」

何丹彤報平安。（微博圖片）

何丹彤微博坐擁超過100萬粉絲。（IG圖片）

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