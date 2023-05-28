J2女神黃紫恩暈倒靚樣直仆地面　曝光眉骨鼻樑血淋淋傷勢恐毀容

J2女神黃紫恩（Jojo）黃紫恩日前在街上突然暈倒，90度正面仆落石屎地面致破相，她昨日在IG上載影片，曝光血淋淋傷勢，見她眉骨、鼻樑及下巴都有好長傷疤，透露滲血足足7個半小時，非常嚇人！

黃紫恩突然喺街上暈倒被送上救護車。（IG@jojotszyan）

黃紫恩係90度直仆落地，所以塊面最傷。（IG@jojotszyan）

黃紫恩以《關於我仆直嘅故事》作片題，透露事發當晚明明很生猛，疑因太累而暈一暈，醒來後經一起等車的熱心市民講述：「我係垂直90度暈倒，再轟落石屎地。」她指暈低起身第一件事是想立即跑走逃離現場，因為自覺「太樣衰」！更指着即將到站的車表示要盡快回家，但因多名在場的熱心市民不放心，力勸她上救護車入院。包紮完之後，黃紫恩仍未知自己破相，還向救護員自認頭硬以及感謝對方為她包紮，一心只想知何時可以回家，救護員反問：「小姐，你受傷之後，係咪冇照過鏡？」她始知自己面上傷勢嚴重。

真係笑唔出。（IG@jojotszyan）

眉骨、鼻樑同下巴都受傷。（IG@jojotszyan）

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黃紫恩曝光了自己的傷勢照片，可見她的眉骨撞傷呈現血淋淋狀態，鼻樑及下巴亦受傷。黃紫恩直言看見毀容後的自己再笑不出來，更被歸類為「緊急病人」安排在急症室等候治療，面上傷勢足足滲血7個半小時。而她在公立醫院準備縫針時，由友人接到私家醫院找整容醫生求助，更分享了完成手術後的照片報平安，感謝弟弟去醫院照顧她，並幫其「埋單」：「好彩有個細佬，佢飛過嚟睇等兼幫我『埋單』,前後差唔多成9萬，佢話儲錢就係咁用。」令她感到非常有型，還懂得開玩笑表示：「我以後生一家生兩個，兄弟姊妹有個照應。」

現年27歲的黃紫恩原名黃芷欣，於2019年任Big Big Channel的KOL，不時會參與無綫電視之節目演出，包括《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》及《野外步出3玩野加大馬》等J2節目，黃紫恩不時在IG大晒性感照騷好身材，獲網民關注，被封新一代J2女神。

黃紫恩拍好多J2節目。（IG@jojotszyan）