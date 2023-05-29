龍婷苦練10小時為同猛男共舞　只要觀眾喜歡唔介意轉型做唱跳歌手

TVB節目《中年好聲音》中奪得第四名的龍婷昨日（28日）於香港文化中心音樂廳舉行之《星夢交響慈善音樂會》，龍婷更聯同香港青年愛樂樂團一同演出，音樂會吸引到不少的歌迷前來支持，她為了回饋歌迷，在音樂會中化身唱跳歌手又唱又跳。

龍婷為了回饋歌迷，在音樂會中化身唱跳歌手又唱又跳。(葉志明 攝)

龍婷完騷後接受《香港01》的訪問，她興奮表示給自己90分：「如果可以唱多兩場就更加好，因為我都要返去諗吓可以邊度再更加好，唔可以一次過畀自己100分，但係我會盡力。」龍婷今次於文化中心舉辦音樂會除了有管弦樂外，她自己亦在會場內表演跳舞，她亦說自己轉型為唱跳歌手：「唔跳舞驚大家失望啊！」龍婷亦說只要觀眾喜歡，自己走任何一條路線都可以，不論是唱跳歌手還是普通歌手，都可以突破自己，把自己變得更加多元化。

龍婷給自己90分，話唔可以一次過畀自己100分。(葉志明 攝)

龍婷表示為了唱跳歌曲苦練了10小時，與兩位猛男共舞，被他們公主抱時亦擔心會走光。但對於跳舞，龍婷就表示不會害怕：「我唔會驚㗎，我會繼續跳㗎！」她又表示與管弦樂團合作很有感覺，一聽到琴聲已經「毛管戙」。龍婷在音樂會上曾3次高呼「好幸福」，原來她的幸福就是：「做一件最鍾意做嘅事同埋有咁多人支持，咁多人幫你歡呼，同埋啲樂手咁優秀，我覺得係好難想像嘅一件事。其實5年前我第一次入嚟文化中心開個人演唱會對於我嚟講發夢，但我今日可以有呢個機會，我真係要多謝一路幫助我嘅朋友。」

龍婷表示為了唱跳歌曲苦練了10小時。(葉志明 攝)

龍婷被好友彭家麗爆是「跨欄高手」，亦笑她是一個被唱歌擔誤了的運動員，她亦回應是彭家麗誇張了：「唔係好高㗎，佢講笑！」龍婷亦指自己會加緊努力，向更大的場館邁進，而一直支持她的歌迷，她亦十分感激他們會照顧新的歌迷。

龍婷被好友彭家麗爆是「跨欄高手」。(葉志明 攝)

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