隱門｜吳岱融再演奸角咬甩囚犯耳仔　「鷲哥」後再一代表角色？

由陳展鵬、黃智雯、湯洛雯和劉佩玥等人主演的TVB劇集《隱門》今晚起首播，故事講述十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融 飾）如何影響女兒張心月（黃智雯 飾）的一生，可見該劇其實最大影響力的角色除了幾位主角之外，還有大狠角葉嘯天，即吳岱融。



「鷲哥」後再一代表角色？

吳岱融曾經憑繼「鷲哥」一角爆紅，至今仍然是他的代名詞，今次繼《巨輪II》及《黄金有罪》之後再與監製王心慰合作，王心慰笑言今次是專誠為吳岱融度身訂造葉嘯天這個角色，又大讚他是次爆Seed程度直達天花板境界：「之前佢拍《巨輪II》，我喺現場睇已經覺得佢表現超出我預期，然後我一直覺得佢有潛質再爆上去。」

吳岱融 狠樣放題。

預熱宣傳片今日正式公開，見到以吳岱融在劇中多個「狠樣」及「暴行」，包括箍頸、撼頭埋牆及連環掌摑等，其中一幕更是他飾演的葉嘯天服刑期間發狂咬甩囚犯耳仔一幕，但據知最終因尺度問題出街前決定剪掉。吳岱融受訪時坦言，飾演葉嘯天辛苦之餘亦好大壓力：「成日要將個轉數Tune到好高，同埋真係打得比較多，所以有啲壓力，自己演繹呢個角色好多時係扯到行晒，好似睇咩都唔妥咁，係好玩嘅，但亦真係需要大量體力。」

呢幕咬耳仔場口因為尺度問題，出街前有部分場口需要被刪剪。

吳岱融又指「葉嘯天」與「鷲哥」大有不同：「高天鷲係有錢嘅惡人，葉嘯天係冇錢嘅惡人，因為冇錢佢發晒癲、不擇手段，仲要好喪。」他透露最難忘場口是臨尾險遭陳展鵬活埋，並透露拍攝時雖然辛苦，但當見到愛兒在現場為自己認真拍攝劇照時，頓時暖在心頭。談到應付大量動作場面，他笑言全靠平時有鍛煉體能，及監製王心慰貼心安排：「我一路以嚟有踢波同Keep住一小時慢跑，仲會拉筋，拍嘢時又會做多啲按摩咁。同埋Amy姐（王心慰）好體恤，搵咗個六十幾歲嘅替身畀我，等我有機會抖吓。」