梁敏巧超Deep V泳衣中門大開　網友問咩Cup獲本尊親回

「東張女神」梁敏巧（Maggie）一向不吝嗇性感，不時以低胸衫、貼身衫示人，她昨日以超Deep V泳衣現身水上樂園，中門大開，把手輕輕一夾已有噴血效果，網民大讚是「最強事業線」！事後有網民問起Cup數問題，Maggie亦親自回答。



「東張女神」梁敏巧（Maggie）日前去採訪《濠玩夏水禮》，突然在冇著泳衣的情況下，遭林盛斌（Bob）和金剛掉落水，成件衫透晒兼走光都冇嬲，網民大讚專業又玩得。而昨日，梁敏巧就真係去玩水，以Deep到落肚臍的超Deep V泳衣現身水上樂園，中門大開超性感！粉絲紛紛留言：「最強事業線」「副偈不得了」「睇到流鼻血」等。

Maggie日前俾人掉完落水後，再現身水上樂園玩水，今次著齊泳衣唔會走光，黑色一件頭泳衣好性感。（IG@maggiemanhau）

她之後在IG限時動態開Q&A同網民傾偈，透露身高170厘米，但揀男友不會特別著重身高。有人建議她下次著第二套泳衣影相，她自爆只得一套泳衣，說：「唔好意思 得一套泳衣」簡直令人意想不到，難怪之前冇著泳衣去採訪。對於尖銳的問題，Maggie都一一解答，當有人說：「b cup hi」她就否認，並表示：「No no 想知我咩cup？我係sa-wa-di-cup」

Maggie自爆原來得一套泳衣。（IG@maggiemanhau）

Maggie否認自己是B cup。（IG@maggiemanhau）

另外，都有人問到工作上的問題，好奇她主持《東張西望》外景時會否感到不安全，Maggie就說：「梗係有！不過能夠達成件事 又能夠幫到事主忙 我是十分有滿足感同榮幸的。」