拍旅遊飲食節目竟然著到咁　呢兩位TVB小花真係識玩

皇牌旅遊飲食節目浪接浪，明晚（31日）《趁而家去東京偷食...譜！》播出最後一集，後晚（6月1日）將緊接推出由廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持一共12集的《趁而家去大馬偷食...譜！》，逢周一至五晚八點半播出。

Jessica 同 Juliana 到大馬偷師學整椰漿飯。

自命「地獄級」廚藝的Jessica，及自誇是「用鑊至強港姐」之一的Juliana，在大馬首個任務是偷椰漿飯食譜。由於天氣炎熱，二人均以清爽造型出場，Jessica低胸露腰曬長腿，Juliana則以吊帶低胸短裙出動。

Jessica 打扮清涼兼晒長腿，Juliana 則以低胸短裙示人。

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她們先後光顧了擁有40多年歷史的啤律椰漿飯店，及主打炒椰漿飯配炸雞、炸蝦的「兩餸飯店」，其間更深入廚房重地偷師。當中最搞笑是，自命「鑊后」的Juliana，因為手力不足失敗收場，就算Jessica出手協助亦未能挽回劣勢，令旁觀的大廚亦忍不住偷笑。另一特別位，是Jessica及Juliana入鄉隨俗用手直接食飯，Jessica事後笑言是其人生第一次，並大讚大馬食物多樣化又美味：「最難忘係食過比香港仲出色嘅叉燒同雲吞麵。」第二集二人會偷師學整肉骨茶，因而得知大馬肉骨茶原來分為乾濕兩種，更會親身試食箇中分別。

Jessica 同 Juliana 老友鬼鬼。

除了深入廚房重地，兩位女主持更激罕以酒店睡衣look登場，為觀眾試食當地各式各樣宵夜，包括多款娘惹糕。搞笑的是，試食期間Juliana吃到異物鬧出小風波，災禍更波及身旁的Jessica，到底發生何事？