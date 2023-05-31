李嘉老婆遇車禍慘被撞斷胸骨　心痛喊話：我覺得我好對佢唔住

李嘉今天(30日)出席劇集《一舞傾城》宣傳活動，戲內李嘉與女演員有不少強姦、SM虐打、掌摑情節，睇到觀眾滴晒汗。雖然李嘉戲內壞事做盡，但現實生活卻是鐵漢柔情，不時在社交平台分享跟太太的甜蜜時刻，不過李嘉接受《香港01》訪問時，自爆太太在內地遭遇車禍，胸骨慘被撞斷，而涉事者竟然逃之夭夭，這讓李嘉十分氣憤！



藝人李嘉今天(30日)出席劇集《一舞傾城》宣傳活動。（梁碧玲攝）

李嘉爆老婆遇車禍慘被撞斷胸骨 因疫情要隔離未能即時陪伴感無奈

李嘉早年突然在個人社交平台宣佈婚訊，跟太太正式在內地領證結婚，不時在社交平台分享跟太太的甜蜜時刻！不過，原來在上年10月，太太在內地遭遇車禍，胸骨慘被撞斷，她當場忍痛致電李嘉，惟李嘉人在香港，當時隔離措施仍在實行，李嘉未能第一時間陪在太太身旁，這令他十分無奈：「有單嘢好無奈，我太太喺內地揸車，咁就比人撞，撞到成架車車頭爛晒，佢仲斷咗胸骨，但當時我好無奈，因為我唔可以即刻返去，佢當時喺意外現場喊住咁打畀我，嗰陣時就算返去都要隔離14日，嗰一刻真係好無奈，呢件事我覺得我好對佢唔住。」

李嘉自爆太太在內地遭遇車禍，胸骨慘被撞斷，而涉事者竟然逃之夭夭，這讓他十分氣憤！（梁碧玲攝）

李嘉更嬲爆表示：「個涉事司機後來失咗蹤（而家拉咗未？）未拉㗎，佢仲係逃避緊呢單嘢，但官司而家打緊，太太都調理緊，佢斷咗胸骨位，我自己盡量一唔洗拍嘢，我都會抽多啲時間照顧佢。」

李嘉與太太領證結婚。（FB照片）

李嘉還原老婆被撞一刻：人攤在車上無法呼吸

李嘉坦言太太當時情況危急，人攤在車上無法呼吸：「嗰種感覺係好無助，喺意外現場咁樣比人撞完，佢嗰陣時係呼吸唔到喎，攤咗喺度，好彩側邊有啲輔警出現送佢去醫院，嗰一刻係好慘。」這件事令李嘉好有陰影，現在一收到太太電話會不自覺緊張起來：「聽到嗰刻直頭個腦好似爆咗粒原子彈，好無助，盡可能諗辦法聯絡佢身邊朋友，幫我照顧佢，慶幸佢仲打到電話畀我，嗰陣時朝早嚟，而家有事我喺香港或者做嘢，我老婆如果好早打畀我，我會有個陰影，死啦係咪又出啲咩事？」

李嘉坦言太太當時情況危急，人攤在車上無法呼吸。（梁碧玲攝）

李嘉不時在社交平台分享跟太太的甜蜜時刻。（FB照片）