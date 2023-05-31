吳偉豪公開絕密童年照　吳大強食咗防腐劑一樣無變過

藝人吳偉豪的爸爸吳大強早前在TVB節目《中年好聲音》中爆紅，憑實力得到不少觀眾喜歡，風頭一時無兩。而月初時吳大強因為暈倒撞傷而入院檢查，更在演唱會上自嘲，因為受傷連頭都紅，受歡迎程度直迫兒子吳偉豪。

吳大強同吳偉豪兩父子笑容好似。

吳偉豪平時也很喜歡在社交平台發文分享生活，昨日（30日）他趁快到父親節「賣廣告」，今次他與爸爸一同出鏡，分享20年前的照片。吳偉豪上載了兒時與爸爸的合照，不少網民見到後都驚嘆吳大強20 年來樣子都沒有變化，甚至連穿著的風格都沒太大的變化，而他們父子二人亦十分「似樣」，遺傳感十足。而且他們兩父子的感情十分好，早前吳大強暈倒時，吳偉豪亦第一時間抛下手上的工作趕到醫院照顧爸爸。

今次他與爸爸一同出鏡，分享20年前的照片。(ig@riccong)

早前吳大強暈倒時，吳偉豪亦第一時間抛下手上的工作趕到醫院照顧爸爸。。（胡凱欣攝）

吳偉豪亦發文細訴爸爸以前怎樣寵他：「細個嘅時候，總是覺得爸爸就好似燈神一樣，會滿足晒我不同的願望。在我5歲那年生日前夕，我同爸爸講過話想食生日大餐及最重要喺一定要有生！日！蛋！糕！爸爸原來都一早幫我準備好，令我有一個愉快又難忘的童年。而到爸爸生日的時候，佢都總會話：簡單食個便飯就可以，不用花錢慶祝。爸爸都由細到大都無條件咁寵壞我，慳慳埋埋就係為咗俾最好嘅嘢我。到我依家大個仔啦，我都想好似爸爸以前寵我一樣寵返佢。」有眼利的網民就發現照片中，枱面上放有一個奶瓶，當時吳偉豪已經5歲，大家都奇怪他5歲還在喝奶，原來吳偉豪還有一名弟弟，所以該奶瓶應該是屬於弟弟的。