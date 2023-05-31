隱門 | 黃智雯吳岱融父女情成最大看點　精神分裂演技將大爆發

電視劇《隱門》日前在無綫（TVB）翡翠台啟播，先由TVB當家花旦黃智雯及老戲骨吳岱融揭開序幕，黃智雯戲中飾演全職媽媽張心月，與吳岱融（飾演葉嘯天）是父女關係，惟葉嘯天身份竟是「世紀賊王」，九十年代因持械打劫金舖被判入獄三十六年，可憐的張心月自小飽受歧視，多年來拼命隱瞞為葉嘯天之女的身世。

隱門劇情劇透1-5集｜頭五集黃子恆就要死 離婚重病放火樣樣齊

黃智雯同吳岱融昨晚一集終於父女相認。（TVB截圖）

昨晚一集張心月重遇葉嘯天，葉嘯天認出親生女，莊子喬（陳展鵬）一度英雄救美，阻止葉嘯天接近張心月，但仍無法阻止父女之間的羈絆，父女終於相認，貪婪的葉嘯天看穿張心月的心事，竟當堂開口就勒索二百萬，將親情拋諸腦後！張心月與葉嘯天扭曲的父女情成為全劇最大追看點，未開播已話題十足！其中黃智雯的角色更是極具發揮，既溫婉柔弱，又長期身心受壓迫下而患上精神分裂，難怪劇集未開播，就被追捧有力憑今次角色問鼎視后。

黃智雯身心受壓迫，竟患上精神分裂！（TVB截圖）

吳岱融箍黃智雯頸是昨晚最大亮點，兇狠神態及演技令觀眾睇到肉緊，拍案叫絕。憐香惜玉的觀眾紛紛在討論區為黃智雯感到心痛，不僅兩人演技備受網民力讚，就連劇情的緊湊度亦得到認同，有網民指：「鷲哥太喪，令人恐懼」、「（黃智雯）楚楚可憐」、「鷲哥個款真係幾得人驚，黃智雯做得ok，會唔會拎視后」、「見到鷲哥就心寒」、「只係播咗兩集已經好緊湊，好有追看性，希望唔會爛尾」、「睇得好肉緊」。

吳岱融箍黃智雯頸，睇到觀眾好肉緊！（TVB截圖）

而劇集播出後，黃智雯就在社交平台為「衰老竇」吳岱融「平反」，大讚岱融哥戲外是風度翩翩的紳士，希望下次可以做「溫馨父女」，她寫道：「今晚我同『賊王』阿爸終於『重聚』，亦係被虐打嘅序幕，嚟緊仲會愈嚟愈激。記得呢場箍頸戲，同阿爸開工冇耐就拍，雖然第一次合作，不過就好有默契❤️其實現實嘅岱融哥係好有風度，仲成日『萬歲』，好照顧台前幕後工作人員😌 期望下次同岱融哥合作，可以演一對溫馨嘅父女🤣🤣」要睇黃智雯和吳岱融的「父女情」後續，就要留意劇集啦！

開口就勒索200萬。（TVB截圖）