陳偉霆自認觀念傳統有錢即投資房產　憶亡父眼濕濕：成日夢到他

陳偉霆（William）轉戰內地發展10年，事業一直風生水起，賺得盆滿缽滿，且人氣高企。日前，他擔任固定嘉賓的真人騷《一起露營吧2》在圍爐夜話時大玩「人生拍賣會」，起始基金為5000，賣品包括樣貌、房產、戀愛等與人生相關的東西。



人生拍賣會規則。（視頻截圖）

一開始，陳偉霆就以800拍下「帥氣/美貌的外表」，之後又以1000獲得「擁有一棟舒適而漂亮的房子」，他表示：「可能是生長在香港，香港很難買一套房，很貴！大家從出來工作到老了，都是為了一套房來打拼的，到死了之後你還沒有還（清）那個房貸，大部分人都是這樣的。我人生賺第一筆的收入，我姐就跟我說，你去銀行借貸，付那個首期。當時我姐一直灌輸我這個理念，現在都不敢亂花錢，有錢的話我都會想用來放在房，或者是以後我的後代什麼，他有住的地方，還是很傳統，非常傳統的觀念。」而在面對「成為名人（有名氣的人）」時，陳偉霆亦奮起力爭，問及箇中原因，他解釋道：「我只有一棟房，我不知道我的家人有多少，但是如果我帥氣的話，我不當名人，沒有影響力的話，我可能跑歪了我最後的路。」即被很多人關注，反而更加能夠以身作則、約束自己。

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除此之外，陳偉霆用餘下的所有基金拍下「父母一輩子的健康」，「人生拍賣會」也就此結束。不過，他為沒有拍到「一顆可以治療所有疾病的藥」而大感可惜，他坦言：「因為我父親在我很小的時候有病，就離開了，有時候經常會發夢，夢到他回來了。每一次發夢，我醒來的時候都覺得很真實，就覺得總有一天我會見到他，我也相信總有一天也會見到我爸爸，所以1900（餘下基金）買回來我覺得很值，完整了我的人生。」雖然這只是一個虛擬遊戲，但依然觸動嘉賓們對人生的思考。