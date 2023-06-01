任達華現身中山簽約買富人區豪宅　全球擁逾30物業看好大灣區發展

影帝任達華（華哥）一向有演藝界「樓王」之稱，眼光獨到的他在物業市場有近30年的投資經驗，今年2月華哥被爆現身內地大灣區中山市一個樓盤，據知他所睇的樓盤位於當地出名的富人區，是一個超大復合型高爾夫生態生活城，更有「中山之王」之稱。

任達華被爆現身內地中山市一個樓盤。（微博圖片）

事隔3個月，近日華哥終於入市該區。日前有網民於中山樓盤偶遇華哥，並將當日華哥到工地巡視以及簽約買樓的照片放上社交網分享。華哥一身便服打扮與樓盤工作人員到地盤視察，再回到展銷會場簽物業買賣合約。據悉，該樓盤為名為凱茵雲頂最後一期，屬區內半山豪宅，主打3房及4房戶型，單位面積平均逾1千呎，入場費為160萬元人民幣（約182萬港元）起。

另外，華哥今次買樓後亦有接受內地地產代理公司的訪問，親證已在中山置業，表示自己一直都好喜歡中山。他之前也曾在訪問中表示看好大灣區的發展潛力，更直言首選是在中山置業，因他看好廣東一帶的發展，物業有升值潛力，而且中山鄰近香港，方便一家人到當地度假。

華哥在全球擁有逾30個物業，除了投資收租之外，一家三口有時用來作度假。（IG圖片）

點擊睇華哥最近於中山買樓：

縱橫演藝圈數十年的華哥，除了演技出色之外，投資物業的眼光亦相當獨到。自90年代開始入市後，華哥一直愛買「磚頭」，加上他又鍾意周遊列國，所以經常會買樓保值，據知他擁有的物業超過30個，遍佈全球，包括巴黎、曼哈頓、倫敦、新加坡、北京、上海、海南島等，除了可作度假之用，亦有投資放租。