專訪｜伍富橋做「億萬駙馬」曾陷低潮　難忍朋友嘲諷：扮豬食老虎

歌手出身的伍富橋（Alvin）自從去年5月突然宣布迎娶拍拖半年、家族資產以億計的富家千金Shirley（梁兆楹），婚後一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。二人婚後的生活亦不斷被放大，伍富橋近日接受《香港01》訪問除了與大家分享相隔三年再出新歌的喜悅，亦罕有地回應關於近年被稱呼為「駙馬」的種種壓力！



伍富橋近日推出新歌《很多很多份之一》。（梁碧玲攝）

新歌講二人戀愛經歷 剖白拍拖半年即認定對方原因

相隔3年再推出新歌《很多很多份之一》，歌曲主題圍繞自己與Shirley一同踏入人生新階段的愛情故事，伍富橋更於MV中重演二人的戀愛經歷，非常甜蜜。談到二人拍拖半年就結婚，被問道是否與過往的女朋友或者戀情經歷不一樣，才視對方為終生伴侶時，伍富橋甜笑稱：「想陰我！我答咗最難答你嘅先，其實我覺得冇比較嘅必要，因為我覺得每一個人都係一個獨立嘅個體，都係唔同嘅。所以如果我覺得如果要將人與人之間去比較係好唔公平。目前我得一個老婆，所以我唔會將佢同任何人比較。我最欣賞係佢性格，同可以令到我成長，佢好開朗又好大癲大肺，呢樣亦都係我咁肯定要娶佢做老婆嘅原因。因為而家係揀老婆係一世，唔係淨係樣靚身材正同你嘻嘻哈哈就過一日。係要做到兩個人共同成長，我對佢我好有信心，我覺得無論以後發生咩事佢都會陪住我。佢成日都講笑話阿姐我有咩大事未見過呀！？好小事啫！一齊撐過去。」

一講起愛妻，伍富橋就會笑得好甜。（陳順禎攝）

MV更力邀方力申和杜以辰參演。（IG/@alvinngfukiu）

被稱作「億萬駙馬」 伍富橋激罕回應：叫咩我都冇問題

婚後一直被外界強調是「億萬駙馬」，伍富橋激罕回應：「首先，其實我哋都係普通人。（身家）豐唔豐厚都係一個說法嚟嘅啫，都係普通人一個。『駙馬』都係一句啫，其實做得公眾人物，你預咗人哋會幫你改千千萬萬個名，可能我每做一套劇集，就會有一個新名，好似我最近做一個自卑症患者，我老婆都嗌咗我『啟年』成個禮拜，因為個角色名叫『啟年』。所以，我對呢個名（駙馬）都冇太大感覺，佢哋叫咩我都冇問題。」伍富橋稱最介意反而是影響到女方的家人：「當然都會介意，覺得唔好意思，因為始終呢啲係我個事業，唔應該影響到屋企人，但好彩佢哋都體諒我，我唯有再做好啲，成為一個更加好嘅女婿，照顧好啲佢個女，呢個就係我唯一可以報答佢哋嘅嘢。」

伍富橋大方回應被稱呼「億萬駙馬」。（陳順禎攝）

情緒一度陷入低潮 最難忍受朋友嘲諷：扮豬食老虎扮單純

雖然伍富橋淡定地回應「億萬駙馬」的稱呼，但他亦曾一度陷入低潮，當初傷害得他最深地竟是身邊的朋友：「其實與其話係打擊，不如當係上咗一堂，聽得最多嘅係嗰啲『而家叻啦，唔識人啦，你仲記得我㗎咩？』， 仲有『扮豬食老虎扮單純』，特登埋我老婆身，或者係一班舊朋友去以後去開嘅餐廳聚會，然後就會有個朋友突然講一句『你而家仲食呢啲嘢嘅咩？』 諸如此類好多，如果呢啲說話佢呢個陌生人講嘅話我冇辦法，但係最令人難以接受嘅，往往講呢啲嘅就係你認為最好嘅朋友，我覺得作為好朋友，你唔係應該戥我開心，點解你會有咁嘅反應？可能其實嗰啲人根本冇當過我係朋友。都好嘅，而家知好過一直都唔知……可能現實就係咁殘酷，唔係所有嘢都好似你想像中嘅咁美好。」

伍富橋情緒曾一度陷入低潮。（梁碧玲攝）

富家千金Shirley曾做「喊包」 勁內疚：平時係咪扮開心呢？

富家千金Shirley雖曾任職TVB幕後，算半個圈內人，但自從二人公開關係後，突然要面對各方的評撃，一向性格爽直開朗的Shirley都曾在IG自爆做過「喊包」，她稱：「我承認一開始我係好崩潰，有啲唔甘心又有啲唔公平……」面對老婆的委屈，伍富橋都非常內疚：「我直情會諗佢平時係咪扮開心呢？明明唔開心又自己屈住，因為唔想我唔開心呢？我真係虧欠咗佢好多，唔單止佢仲有佢屋企人，因為都係我帶嚟嘅問題嚟，即係一啲負面呀……當時見到佢喊，個心真係好唔舒服，因為始終佢唔應該承受呢啲壓力，唯有用呢一生去慢慢補償返俾佢。」

最大傷害竟是來自身邊的朋友。（梁碧玲攝）

點撃下圖睇二人恩愛照片：

+ 14

被指「入贅女家」 伍富橋背後藏貼心原因

婚後，伍富橋搬入西貢相思灣的5千呎獨立屋，與老婆家人居住。問到原因，他指：「其實同我太太結婚之前，太太已經講明佢唔會搬出去住，因為佢同我外母同我老婆非常非常之close，好似姊妹咁。所以，佢哋肯俾我同佢個女結婚，如果我再帶埋佢個女走出去住，佢哋一定同我死過。所以我哋最後都係決定留喺屋企一齊住。所以同佢哋一齊住我都覺得OK，相處落我都好enjoy咁嘅相處模式。因為喺佢身上可以學到好多嘢，無論係做人做生意，水電煤樣樣精通，喺佢身上可以學到點樣去做一個有擔當照顧到屋企嘅好男人。係一個非常值得學習嘅長輩。」目前除了演藝事業外，伍富橋亦積極打理健身室生意：「唔敢講做得好，不過不失啦，當然希望喺將來會再開分店，或者再擴展其他業務，希望到時大家無論喺音樂定影視作品，喺我嘅生意上都繼續支持我啦！」

Shirley不單止學歷高，家底同樣豐厚，父親從事物流和食品等生意，家族還有兩間麻將館。（IG/@sysleungx）