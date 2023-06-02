隱門｜63歲吳岱融拍動作戲勁瀟灑　飛身攝入枱底擸摺櫈見人就劈

《隱門》昨晚（1日）一集又是葉嘯天（吳岱融Hugo飾）Solo作，除了直踩殷家搞破壞兼嚇窒親生仔張逸風（阮浩棕飾），又在茶餐廳與仇家大打出手。無綫官網發放的最新花絮片，一個對四個的天哥，擸起摺櫈見人就劈、狠樣玩鐵叉拮手之餘，更一個箭步已成功攝入枱底，敏捷又柔軟。對於天哥流暢完成連串打鬥，台前幕後無不熱烈鼓掌，同場飾演茶餐廳老闆的煒烈更笑言要力推天哥做視帝。



吳岱融直踩殷家一幕相當有戲，佢對唔同人仲要有唔同嘅反應。佢對住個女心月真係賤格啲，對住孫女晴晴就口水都流埋。

天哥真係好狠。

岱融大力到扑爆樽搞到對手喊聾嗌痛。

場口亮點是天哥與仇家「獨耳」（趙樂賢飾）肉搏時，因用力過猛扑爆水樽蓋，並意外打到對手嗌痛。吳岱融受訪時表示要鄭重向對方道歉，皆因已不是一次令趙樂賢受苦：「我好多位唔小心打到佢，嗰個樽（打落去）佢真係痛嘅。仲有場咬耳仔，因為我咬嗰吓太近，其實可以唔使講嘢，但我太投入冇為意係咁講，搞到佢聾咁滯。呢位演員我真係對佢唔住，我要鄭重向佢講對唔住。」《隱門》開播後由頭帶到尾的天哥，除超強氣場、極癲喪行為，絕核對白亦引發熱討，更有網民打趣指天哥金句成功緩和不少緊張氣氛。

吳岱融咁樣一嘢攝咗落枱底、仲要做到接近一字馬，勁！

吳岱融雖已年屆63歲，但連串打鬥動作勁流暢，而且係一氣呵成。

之前憑《隱形戰隊》瘋癲鏗少一角贏盡好評的阮浩棕，今次畫風一轉飾演暖男貼心弟弟逸風；表面看似軟弱的逸風，每當家姐有難時必定第一時間挺身拯救，加上外型敦厚，成功入屋獲讚「靚仔新面孔」。浩棕受訪時，透露是首度在劇集擔任如此重戲份角色，故壓力很大：「飾演張逸風對我係好大挑戰，慶幸角色性格同自己比較似，理解上會易啲。」他又謂感激飾演家姐的黃智雯（Mandy）幫忙帶入戲：「開拍前智雯特登約我對咗兩日戲，的確幫到首次合作嘅我哋建立默契同信任。」阮浩棕又謂Mandy戲內戲外均十分照顧他：「到依家我私底下都叫佢做家姐架！」

對於能與欣賞的前輩吳岱融對戲，阮浩棕坦言事前大感期待。

談到張逸風造型獲讚，阮浩棕感激監製及幕後團隊的用心設計：「佢哋想我個瀏海厚啲，所以每次造型都要花比較長時間夾髮片。」談到與吳岱融演父子，阮浩棕笑言要打醒十二分精神：「因為要準備好同岱融哥對戲，好好玩又好刺激，我都因為咁成長咗好多。雖然鏡頭下嘅岱融哥氣場好恐怖，但私底下佢係一個好nice同好好玩嘅前輩嚟。」