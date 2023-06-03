53歲郭少芸大談獨居生活六大好處　曾戀人夫後悔做小三現享受單身

現年53歲的郭少芸近年轉戰內地發展，除了不時接商演活動之外，還密密直播帶貨，2021年她更移居杭州，不時拍片同大家分享日常生活。日前郭少芸就以「53歲女演員一個人住有多爽」為主題，大談獨居生活的六大好處！



郭少芸大談獨居生活的六大好處。（影片截圖）

瞓到下午一點。（影片截圖）

片中郭少芸指自己當日沒有工作，時間自由，所以可以瞓到下午一點；之後她就開始護膚，用儀器促進淋巴排毒，雖然過程需時，但她就笑言：「很麻煩也沒關係，畢竟沒人催我做早飯接孩子。」現時郭少芸獨自在杭州居住，屋內的所有佈置及擺設都由她親自打理：「沒人跟我搶房間，只要我喜歡，哪個房間都可以是衣帽間。」她又指可以隨心所欲購物：「想買什麼就買，沒人說我亂花錢，愛好有點貴也無所謂，我會自己埋單。想吃什麼就吃，不用遷就別人的口味，花膠燕窩不能少，很貴但真的很補。」平日懂得進補的郭少芸，自然身體都特別好：「很少生病，因為一個人住不操勞，每天心情都很好。」

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郭少芸曾因拍攝《真情》與有婦之夫劉少君撻着。（資料圖片）

網民紛紛留言表示十分羡慕郭少芸自由自在的獨居生活，更大讚她保養得宜，心態年輕。現時仍是單身的郭少芸，曾公開過兩段戀情，她曾因拍攝《真情》與有婦之夫劉少君撻着，介入男方的婚姻，成為第三者，最後劉少君與老婆離婚收場。多年後郭少芸接受訪問時直言後悔曾做第三者，並指當年自己十分「細路女」，思想未夠成熟，而且過於投入角色，現時絕不會再接近有婦之夫。而郭少芸另一段戀情就是與TVB編導鍾國強拍拖，1999年鍾國強因交通意外一度昏迷，當時郭少芸每日都到醫院探病，可惜最後都分手收場，之後郭少芸就未有再公開過戀情。雖然情場失意，但郭少芸與媽媽就感情十分好，經常帶媽媽到處吃喝玩樂，十分孝順！

郭少芸與媽媽感情十分好。（微博@郭少芸）