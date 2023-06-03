黃曉明再爆戀情與葉珂成過去式　新歡又似Angelababy？

黃曉明去年年初與Angelababy（楊穎）於2022年1月28日官宣離婚，同年5月尾，男方被爆與內地網紅葉珂交往，雖然雙方未正式回應，但其後數月又有疑似同場看展覽、飯聚甚至同居的照片流出，似乎已默認戀情。然而相隔1年，昨日（2日）有內地八掛媒體曝光黃曉明新戀情，與葉珂的緋聞不告而終。



黃曉明離婚後事業戀情都很精彩。（微博@黃曉明工作室）

據該八掛媒體透露，5月中黃曉明攜新女友同朋友吃飯，為了避嫌，兩人還前後腳上車；兩日後，黃曉明與新女友又被影到一起行商場、去VIP包廂看電影，一落車他就將手放在對方屁股上，可能是防止短裙走光，而結束後便一同回家。有指新女友疑似是演員趙仕瑾，某些角度與Angelababy相似之餘，同葉珂也有幾分撞樣，而在2018年她曾與Angelababy合照，該八掛媒體以「替身文學 菀菀類卿」形容。

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無獨有偶，Angelababy早上剛被爆新戀情，傍晚就輪到黃曉明，不過前者火速否認，而後者依然沒有任何回應。除此之外，當初葉珂曝光時，樣貌也被指同Angelababy相似，且二人曾通常出席活動兼合照，種種巧合令人哭笑不得：「都是低配版前妻」、「今天的狗仔很有意思」、「他咋就喜歡找和ab合照過的」等。

助理火速否認Angelababy新戀情。（微博@楊穎工作室）

趙仕瑾是北京電影學院表演科班出身，出道逾10年只有四套劇集及三套電影，且對上一套作品已是2017年，在圈中並不知名。

趙仕瑾沒有什麼名氣。（微博@趙仕瑾）

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