絲打圍爐｜蔡潔爆深受撞樣李佳芯困擾 不忿︰唔係好想提佳芯個名
撰文：黃欣華
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蔡潔最近憑TVB熱播劇《一舞傾城》飾演「Monica」成功彈起，她最近作客蝦頭（楊詩敏）、連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》就剖白自己多年來深受被指撞樣李佳芯，和曾拍攝全裸肉搏曾志偉的事情深受困擾！
當被蝦頭問到經常被指是「Ali2.0」會否不開心時，蔡潔直言：「老實講唔開心一會有，舉個例子頭先講到《香港仔》，其實從我真係宣傳《香港仔》開始，直到過咗嗰一年之後到7、8年之後，我做宣傳訪問都會同《香港仔》有關，都係『全裸肉搏』、『總經理』呢啲字眼，其實人哋都係一個女仔嚟㗎嘛，一定會係介意同唔開心。去到近呢幾年，首先想講唔好意思都要講句，我唔係好想提到佳芯個名，因為我覺得打擾到佢。近呢幾年又多咗個Tag，就係全裸肉搏完總經理之後，又佳芯2.0，連個題連我個名都冇，你話有冇唔開心，一定會係有。」
蔡潔再補充兒已有種「不忿氣」的感覺：「我拍過《香港仔》比較大膽，過咗好多年之後，就算佢報你其他嘅嘢，點都會報返呢樣嘢，點講呢⋯⋯我哋作為演員好想同大家講，只係角色啫！如果我扭扭擰擰，你又會話我扭扭擰擰。當然我都明觀眾係分唔到嘅，但我就係好想去證明俾佢睇『大佬呀，我係專業㗎！』，我只係想證明呢樣嘢。」
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蔡潔亦在節目中透露自己的初戀是發生在中學，但這次的戀愛經歷受盡創傷：「中學我係讀寄宿學校，所以係喺學校裡面發生。初吻有個PTSD（創傷後後遺症），當時我箍緊牙，後來過咗一段時間，佢啲朋友見到我，就會話『舔鐵』，覺得好創傷，之後就覺得唔同你Kiss Kiss，唔同你一齊啦。（最後分咗手？）絕對分手。」
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