蔡潔被指因撞樣李佳芯感到不忿　激動澄清：我完全唔係呢個意思

現時於無綫（TVB）熱播中的電視劇《一舞傾城》，不少場景引起觀眾討論，而當中飾演「Monica」的蔡潔（Jacky）更因此令人氣成功彈起，而最近她最近現身網上節目《絲打圍爐》，講述自己多年來因為被指李佳芯撞樣而感到困擾。今日（3/6）她現身黃埔接受《香港01》訪問。

蔡潔現身黃埔接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

蔡潔透露觀眾在街上向自己打招呼，都會以「Jacky」或者角色名字稱呼：「其實從來都冇嗌過其他名嘅，我明白可能其他報道想要呢啲標題吸引眼球，其實我係完全明白。如果大家有睇過個訪問，就會知道我完全唔係呢個意思。」又澄清表示：「請大家高抬貴手唔好再斷章取義。我所講嘅帶嚟困擾，係指驚打攪到人哋。」Jacky又言：「我有一種唔服輸嘅精神，我希望大家咁多年後睇到我嘅表演，可能印象比較深刻嘅都係我嘅出道作、或者係啲大膽啲嘅場景，我做任何嘅戲份都係咁畀心機去做，希望經過時間嘅沉積，大家可以見到我嘅努力。」

蔡潔認為「Ali 2.0」稱號會打攪到李佳芯。（陳順禎 攝）

Jacky表示：「我有一種唔服輸嘅精神」（陳順禎 攝）

蔡潔入行多年，不時會在影視作品中挑戰一些性感場面，除了近日在《一舞傾城》中與楊明的激情戲碼，還有曾經全裸肉搏曾志偉的場面，被問到之後會否繼續挑戰，Jacky分享會挑選合適的劇本：「我會揀啲適合自己嘅劇本，如果我handle得到嘅話先會去接。」