何超儀清純妝容減齡回春　曾被媽媽阻止讀演藝：張form兜嘢掟落面

何超儀最近為有份參演的電影《HABIT》遠赴英國宣傳，昨日（3日）她參觀一間電影及電視製作培訓學校，妝容上忽然轉玩清純風，棄用誇張眼妝，只掃上淡色眼影，還製造臥蠶陰影，看上去像是一雙帶笑的眼睛；加上桃紅色閃亮唇膏，立即減齡20年，少女味濃，完全看不出接近半百之齡。



何超儀由校長帶領參觀學校每個角落，還有近十人尾隨在後，排場十足。超儀笑言曾問校長會否收她做學生，但對方僅回應：「睇吓點先。」超儀自爆年輕時曾報讀演藝學院（APA），但遭已故的媽媽藍瓊纓狠狠拒絕：「我報過APA，不過未報到，張form我媽咪已經唔簽嘞，兜嘢掟落我塊面度，同我講你想做明星呀？咁就冇得報讀喇，入咗社會電影大學，我諗都學得OK嘅。」

超儀忽然走清純風，個樣唔同晒。（ig@josie_ho_chiu）

只掃上淡色眼影，還製造臥蠶陰影，看上去像是一雙帶笑的眼睛，立即減齡。（ig@josie_ho_chiu）

+ 1

現年48歲的何超儀是何鴻燊跟二太太藍瓊瓔所生的細女，沒有上過大學，被視為賭王最反叛的女兒，但卻深得父愛，何鴻燊曾說過，何超儀很像年輕時的自己，故對她很寵愛，有指她是繼超瓊後最得賭王疼愛的女兒。

何超儀喺2003年與陳子聰結婚，父親陪伴出閣。（ig@josie_ho_chiu）

藍瓊瓔曾反對超儀讀演藝。（資料圖片）

+ 5

自小熱愛音樂藝術的超儀，90年代中便入行當歌手，後來又踏足影圈，更曾獲爸爸打本1億開戲。直至03年，超儀終於做出成績，跟古天樂、陳奕迅演出三級片《豪情》，憑演妓女「趙啷啷」奪得第23屆香港電影金像獎最佳女配角，年前她再憑《無限春光27》奪得《第一屆馬來西亞國際電影人年展》最佳女配角。當時何超儀接受訪問都有提及爸爸，何鴻燊得知何超儀接拍這套電影後，劈頭第一句就問：「你唔係呀？你又做雞，可唔可以唔好再做雞？」不過何超儀卻回應：「我做雞先至掂，今次唔係普通嘅雞，係好有代表性，好有意義嘅雞。」其後超儀都講明今次不是最後一次演妓女角色，如果有荷里活搵佢拍同樣角色，都會仆倒去做。

何超儀憑演妓女「趙啷啷」奪得第23屆香港電影金像獎最佳女配角。（《豪情》劇照）