5月女星泳裝大盤點　莊鍶敏罕有曬身材余思霆陳婉衡打孖極震撼

不知不覺又踏入夏季，對於網民來說，夏天亦代表住陽光與海灘，也代表了女星曬泳衣、曬身材的時候。在這個初夏，其實已有不少女星率先着好泳衣同陽光玩遊戲，例如冠軍港姐林鈺洧（Denice）在5月初就約了譚嘉儀一齊出海。

林鈺洧與譚嘉儀相約出海。(林鈺洧IG)

好SEXY。(林鈺洧IG)

施匡翹（Zaina）亦都貼出泳衣照。佢媽媽攝影投術真係好好。（IG@zaina_sz）

鍾嘉欣在5月中也約了李亞男、王祖藍一家人去水上樂園玩耍，雖然兩人都穿得十分密實就是了......

鍾嘉欣約埋李亞男一家人去玩。（IG@therivergirl）

踏入夏天，大家每日都睇的《東張西望》終於也不再播放「老鼠蟑螂屋」，而是落水濕身畫面！《東張西望》主持梁敏巧採訪《濠玩夏水禮》時，被阿Bob和金剛推下水，成為了《東張西望》有史以來最養眼鏡頭之一。

身材睇晒。（《東張西望》截圖）

落水！（《東張西望》截圖）

之後梁敏巧又再貼出去水上樂園的泳衣照，同樣搶Fo！

Maggie日前俾人掉完落水後，再現身水上樂園玩水，今次著齊泳衣唔會走光，黑色一件頭泳衣好性感。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧曬噴血身材。（IG@maggiemanhau）

炎炎夏日當中，一向出名樣靚身材正的伍樂怡（Kelly）就於Instagram分享出海的泳衣照，依然咁Fit！

伍樂怡派福利。（IG@ngkelly_）

有「東張女神」之名的利穎怡（忠忠）近年主力拍劇，但一樣識做！一到夏天就同老公去水上樂園玩，著泳衣大派福利。她坦言自己已有7年沒去玩水，表示「太耐無去玩，差啲都唔記得咗小時候玩水的快感」。

但都有影幾張福利圖！（IG@joannyle）

激罕落水的忠忠，大部分時間都著住拉鏈泳衣。（IG@joannyle）

憑周星馳電影《長江7號》走紅的徐嬌今年已經25歲，早前她趁夏天穿上比堅尼曬健美身材，令網友眼前一亮。

身材非常好。（徐嬌微博圖片）

徐嬌大曬好身材。（徐嬌微博圖片）

講到泳衣、夏天、身材這些關鍵詞，當然不得不提一向出名身材好的藝人李蔓瑩（Renee）。今個夏天她也有派福利！視覺效果同樣震撼。

高炒角度震撼視角。（ig@reneebobo）

濕身都咁索。（ig@reneebobo）

近年長駐內地發展的王君馨，近日她又自拍了一段跳舞視頻，白色比堅尼外披薄紗，若隱若現，甚為惹火性感。

王君馨一直隱藏豐滿身材，趁夏日大解放。（IG圖片）

王君馨一直隱藏豐滿身材，趁夏日大解放。（IG圖片）

講到近年娛樂圈中冒起的性感女神，DJ樂宜絕對在其中。豪曬火辣的身材絕對是「吸like」最佳方法。

一年四季都post泳衣相的DJ樂宜。（IG圖片）

一年四季都post泳衣相的DJ樂宜。（IG圖片）

有人留港享受陽光與海灘，而31歲歌星G.E.M.（鄧紫棋）就選擇馬爾代夫旅行。在這個環境下，沒理由不穿泳衣享受一番！

身材超級好。（IG@gem0816）

身材超級好。（IG@gem0816）

近期憑《一舞傾城》人氣上升的莊鍶敏（前名：莊思敏），早前出海遊船河時也大曬魔鬼身材。

莊鍶敏天生就有一副好body。(莊鍶敏ig)

Coffee林芊妤在剛剛過去的週末與家人到澳門酒店的水上樂園，玩得開心之餘，Coffee亦不忘曬Fit爆身材。

Coffee在剛剛過去的週末與家人到澳門酒店的水上樂園。（IG圖片）

好靚啊！（IG圖片）

去了澳洲旅行的陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi，現名謝熙婷）也大曬她的不科學身材。

擁有不科學身材的謝芷蕙（Cammi，現名謝熙婷）。（IG圖片）

擁有不科學身材的謝芷蕙（Cammi，現名謝熙婷）。（IG圖片）

34歲的何珮瑜（Jeana）。

Jeana上圍明顯「縮水」。（ig@jeanaho）

Jeana大騷白滑圓渾翹股，盡現葫蘆般身材。（ig@jeanaho）

白雲IG有大量性感美照。(白雲IG)

周秀娜（娜姐）近年身材愈來愈瘦，與初出道時的噴血身材相距甚大，網民更指她皮包骨、排骨胸等，從最新的出海相所見，娜姐身材大跌Watt，瘦到變平板。

娜姐最新出海照，身材跌Watt。（IG@chrissienana）

TVB全新遊戲節目《濠玩夏水禮》將於6月4日播出，余思霆和陳婉衡都有在IG曬出比堅尼照，為節目做宣傳。其中身材向來驕人的陳婉衡馬上成功吸引目光，不少網民留言大叫「哇哇哇」。

余思霆和陳婉衡齊齊曬比堅尼照宣傳《濠玩夏水禮》。（IG/@yutingting94）