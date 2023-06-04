5月女星泳裝大盤點 莊鍶敏罕有曬身材余思霆陳婉衡打孖極震撼
不知不覺又踏入夏季，對於網民來說，夏天亦代表住陽光與海灘，也代表了女星曬泳衣、曬身材的時候。在這個初夏，其實已有不少女星率先着好泳衣同陽光玩遊戲，例如冠軍港姐林鈺洧（Denice）在5月初就約了譚嘉儀一齊出海。
鍾嘉欣在5月中也約了李亞男、王祖藍一家人去水上樂園玩耍，雖然兩人都穿得十分密實就是了......
踏入夏天，大家每日都睇的《東張西望》終於也不再播放「老鼠蟑螂屋」，而是落水濕身畫面！《東張西望》主持梁敏巧採訪《濠玩夏水禮》時，被阿Bob和金剛推下水，成為了《東張西望》有史以來最養眼鏡頭之一。
之後梁敏巧又再貼出去水上樂園的泳衣照，同樣搶Fo！
炎炎夏日當中，一向出名樣靚身材正的伍樂怡（Kelly）就於Instagram分享出海的泳衣照，依然咁Fit！
有「東張女神」之名的利穎怡（忠忠）近年主力拍劇，但一樣識做！一到夏天就同老公去水上樂園玩，著泳衣大派福利。她坦言自己已有7年沒去玩水，表示「太耐無去玩，差啲都唔記得咗小時候玩水的快感」。
憑周星馳電影《長江7號》走紅的徐嬌今年已經25歲，早前她趁夏天穿上比堅尼曬健美身材，令網友眼前一亮。
講到泳衣、夏天、身材這些關鍵詞，當然不得不提一向出名身材好的藝人李蔓瑩（Renee）。今個夏天她也有派福利！視覺效果同樣震撼。
近年長駐內地發展的王君馨，近日她又自拍了一段跳舞視頻，白色比堅尼外披薄紗，若隱若現，甚為惹火性感。
講到近年娛樂圈中冒起的性感女神，DJ樂宜絕對在其中。豪曬火辣的身材絕對是「吸like」最佳方法。
有人留港享受陽光與海灘，而31歲歌星G.E.M.（鄧紫棋）就選擇馬爾代夫旅行。在這個環境下，沒理由不穿泳衣享受一番！
近期憑《一舞傾城》人氣上升的莊鍶敏（前名：莊思敏），早前出海遊船河時也大曬魔鬼身材。
Coffee林芊妤在剛剛過去的週末與家人到澳門酒店的水上樂園，玩得開心之餘，Coffee亦不忘曬Fit爆身材。
去了澳洲旅行的陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi，現名謝熙婷）也大曬她的不科學身材。
34歲的何珮瑜（Jeana）。
周秀娜（娜姐）近年身材愈來愈瘦，與初出道時的噴血身材相距甚大，網民更指她皮包骨、排骨胸等，從最新的出海相所見，娜姐身材大跌Watt，瘦到變平板。
TVB全新遊戲節目《濠玩夏水禮》將於6月4日播出，余思霆和陳婉衡都有在IG曬出比堅尼照，為節目做宣傳。其中身材向來驕人的陳婉衡馬上成功吸引目光，不少網民留言大叫「哇哇哇」。