楊婉儀18歲愛女高中畢業　曬相激似媽媽選港姐時期後生靚女樣

1995年的雙料冠軍港姐楊婉儀(Winnie),跟老公王帥勛年前捲入金錢糾紛,被追過千萬巨債。2019年楊婉儀決定重新出發,帶埋一對子女去美國三藩市生活。

楊婉儀2019年帶埋一對仔女返美國生活,但所有分享嘅照片都未見其老公王帥勛蹤影。(ig@winnieyyoung)

大女Hannah細個時候有假哨牙。(ig@winnieyyoung)

昨日(3)楊婉儀在社交平台分享女兒Hannah的高中畢業相,Hannah穿起畢業袍,頸上有花圈兼手執大束鮮花,笑容相當燦爛;當中只有母女二人合照,16歲細仔Jonah近年甚少出鏡,而老公王帥勛則繼續不見蹤影。上月底剛滿18歲的Hannah真是女大十八變,雖然仍在箍牙,但愈大愈靚女,容貌與當年媽媽參選港姐時有幾分相似,難怪楊婉儀不時以「mini me」稱呼囡囡。楊婉儀興奮留言:「Congratulations 🎉!! …to the moon and back, my dear💗💗(恭喜!! ... 去月球然後回來,我親愛的💗💗)」。

囡囡終於高中畢業,準備升大學,入讀媽咪楊婉儀嘅母校。(ig@winnieyyoung)

Hannah愈大愈靚女。(ig@winnieyyoung)

4月底,楊婉儀已經在IG宣佈囡囡即將入讀她的母校三藩市州立大學,她更陪伴囡囡一同到大學註冊,Hannah以前的老師以英文留言說:「時光飛逝……在我的印象中,她還是八年級那個有禮貌、勤力的8年級(等於香港小學四年級)小女孩。」

楊婉儀曾與老公王帥勳進軍教育界,與朋友合資開幼稚園及教育中心,可惜因管理不善致債務纏身。(視覺中國)