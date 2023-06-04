楊婉儀18歲愛女高中畢業 曬相激似媽媽選港姐時期後生靚女樣
撰文：程嵐風
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1995年的雙料冠軍港姐楊婉儀（Winnie），跟老公王帥勛年前捲入金錢糾紛，被追過千萬巨債。2019年楊婉儀決定重新出發，帶埋一對子女去美國三藩市生活。
昨日（3）楊婉儀在社交平台分享女兒Hannah的高中畢業相，Hannah穿起畢業袍，頸上有花圈兼手執大束鮮花，笑容相當燦爛；當中只有母女二人合照，16歲細仔Jonah近年甚少出鏡，而老公王帥勛則繼續不見蹤影。上月底剛滿18歲的Hannah真是女大十八變，雖然仍在箍牙，但愈大愈靚女，容貌與當年媽媽參選港姐時有幾分相似，難怪楊婉儀不時以「mini me」稱呼囡囡。楊婉儀興奮留言：「Congratulations 🎉!! …to the moon and back, my dear💗💗（恭喜!! ... 去月球然後回來，我親愛的💗💗）」。
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4月底，楊婉儀已經在IG宣佈囡囡即將入讀她的母校三藩市州立大學，她更陪伴囡囡一同到大學註冊，Hannah以前的老師以英文留言說：「時光飛逝……在我的印象中，她還是八年級那個有禮貌、勤力的8年級（等於香港小學四年級）小女孩。」
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