林珊珊細女野人患有甲狀腺低下　接受自己不完美「肉肉」身材

林珊珊與前香港游泳代表李啟淦婚後誕下大女李澄（西瓜）、細女李怡（野人），不過婚姻維持5年便告離婚收場。兩女兒由媽媽撫養，母女關係好似朋友一樣，不會有太多管束。日前野人在社交平台分享多張性感泳裝照，但與一般唯美圖有好多落差，由大特寫、半身至全身均沒有修圖，「肉肉身材」不作任何掩飾，還高舉雙手展現自信一面。

林珊珊同細女野女好似朋友關係。（IG@yehyan426）

野人係瑜伽導師，身材一向好Fit。（IG@yehyan426）

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野人直言要展示平時大家都避免分享都照片，強調「BODY ROLLS ARE NORMAL！」她指「衣服尺碼並不意味著你不夠好！每個姿勢和角度的身體看起來都不同！」她承認以往很在意自己的身材，會花盡心思去減磅，有時會感到很焦慮，她以英文寫道：「每當我閉上眼睛，我就覺得我的手指是香腸手指，我的腿很大，我的胸部很平。我一下子感到焦慮、沒安全感和沮喪，因為我就是這麼固定！ 胸部看起來不夠大，或看起來不像我的尺寸『應該』的樣子。當我瘦的時候，我看到的都是皺紋，像孩子身材而不是女人味。 我追逐所謂的理想體重，經歷了很多不同的飲食，使我的身體變得傷心。」

野人承認腿比較大，胸部較平。（IG@yehyan426）

野人患有甲狀腺低下，接受現在嘅自己。（IG@yehyan426）

野人承認現階段的自己很胖，即使聽到別人讚美，也會看到自己身上的「缺陷」，而不斷反覆思考及自言自語，「沒有人會喜歡像我這樣的人」、「看起來不是最好的樣子」，但最後她還是給予自己一點鼓勵：「我看起來很棒 」、「我的曲線太棒了」。

有網民質疑野人為何不減肥？她回覆亦有試過減肥和做運動，留言：「我之前一日一餐戒晒澱粉同埋糖都肥咗10磅， 我唔係鼓勵肥胖。」原來她患有甲狀腺低下正接受藥物治療，現階段亦要接受這樣的身形。

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現年34歲的野人，出身演藝世家。媽媽林珊珊曾經是電台DJ，現時是著名經理人，旗下藝人有鄭伊健、草蜢等，兩個弟弟林海峰和林曉峰都有加入演藝界，前者時是商台DJ、後者則以主持工作為主；而林珊珊的舅父是電影演員狄龍，譚俊彥就是她的表弟。野人任職瑜伽導師及YouTuber，2016年野人和崔建邦拍拖，男方向來有「溝女王」稱號，當時林珊珊以「女大女世界，不能理得大多」回應，不過後來分手，現時享受單身，未有再公開任何戀情。

林珊珊離婚後，獨力照顧兩個女。（IG@yehyan426）

李啟淦雖然已離婚，但同兩個女關係依然好好。（IG@yehyan426）