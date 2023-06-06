阿嬌鍾欣潼孭逾40萬Hermès現身機場　拒收粉絲禮物被指扮大牌

阿嬌（鍾欣潼）因為工作關係，經常要周圍飛，日前她現身上海虹橋機場，身穿黑色衫襯牛仔褲的阿嬌，頭戴Cap帽，一身Casual look非常低調，不過她孭着的手袋就十分吸睛，是藍色鰐魚皮Hermès The Constance bag，估計價值逾40萬。而不少粉絲都有到機場接機，有網民上載了一段影片，片中所見，一班粉絲一見到阿嬌即送上準備好的禮物，但阿嬌竟然拒收！



阿嬌孭着藍色鰐魚皮Hermès The Constance bag現身機場。（視覺中國）

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原來粉絲送給阿嬌的是公仔，並表示袋入面還有一張卡片，但阿嬌就講道：「拿卡片出來可以了，叫你不要送公仔啦，我又不是小朋友。」有網民就認為阿嬌的語氣不太友善，似乎有點嫌棄，甚至有發脾氣之嫌，直指她扮大牌，不過粉絲就紛紛留言為她解畫，認為阿嬌只是不想粉絲破費：「她不是脾氣大，是有話就直說不會虛情假意，也是不想粉絲花冤枉錢，她還是把名簽了才走的，脾氣大的話她都不簽了」、「除了不好拿外，有的公仔裡面還有攝像頭，所以儘量別送了」、「她不想扔掉你們的東西，所以叫你們不要送，花、公仔都不要」、「她的意思是送卡片就好了別送其它東西浪費錢又拿不走」、「因為嬌不想粉絲浪費錢，很多禮物真的只是占地方，她又不會隨意處理掉，已經提醒粉絲很多次不要送禮物了，如果要送她更想收到手寫信之類的」。