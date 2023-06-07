超級毛特兒大賽｜黃嘉雯性感大解放　比堅尼上陣孖愛犬影靚相

J2綜藝節目《超級毛特兒大賽》由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持，今晚（7/6）一集講到超毛10強舉行「睡衣Party」，應援團團長鍾柔美（Yumi）亦有到場，並以當年參加選秀節目《聲夢傳奇》的經歷勉勵各參賽者︰「我當時壓力都大，所以同自己講，齋做好自己同享受過程就得，呢樣好緊要。」



應援團團長Yumi現身勉勵各組超毛。

其間各狗主輪流分享養狗喜與樂，當中以「薯餅」主人Jimmy的故事最洋蔥，原來「薯餅」有個哥哥叫「薯仔」，早前因病不幸離世，並因而令Jimmy自始不敢再賴床，Jimmy說︰「我記得有一朝『薯仔』好唔舒服，原來佢要『走』喇，我仲一路喺度賴緊床，直到全屋人叫醒我，先知佢情況已經好差。」Jimmy憶述當時薯仔條脷已變成紫色，但仍一直堅持望能見到Jimmy最後一面。Jimmy指當時起身後二話不說抱住薯仔飛車前往找獸醫，他哽咽說︰「頭盔入面全部係眼淚，因為我知佢已經走咗。嗰次之後我冇再賴過床，因為唔知會miss咗啲乜嘢。」

Jimmy講到薯餅大佬薯仔的故事時，語帶哽咽。

明晚（8/6）一集則是水著通告挑戰，除十組超毛主人及狗狗外，主持之一的Carmaney亦會以三點式泳衣亮相，與愛犬「多士」拍攝水着照。其間Carmaney接受娛樂新聞台訪問時，表示面對一班可愛超毛壓力很大，她笑說︰「佢哋好多props，我得件衫乜都冇。」她又笑指為了極速減肚腩，已連續多餐以雞蛋充肌。

點擊下圖睇Carmaney同多士嘅水着靚相：