韓國男團INFINITE隊長兼主唱金聖圭Solo出道12年,他將於6月20日首次來到香港舉行個人演唱會《2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG》。為了爭取機會與粉絲見面,他將率先現身上水廣場出席記者會。



金聖圭將於19日去到上水廣場見粉絲。

金聖圭將於6月19日(下週一)晚上7時半出席「上水廣場 X 2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG 記者會」,率先與香港的粉絲和傳媒見面,作超近距離接觸。金聖圭除了準備即將推出迷你專輯外,他亦正在密鑼緊鼓為香港演唱會與樂隊綵排,相信定必為港迷獻上最精彩的演出。

金聖圭目前正在密鑼緊鼓為香港演唱會與樂隊綵排。

NFINITE隊長兼主唱金聖圭Solo出道12年首次來港開騷。