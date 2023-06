宋宛穎慶祝24歲生日曬Hermès手袋　孖生細妹五官精緻獲讚靚過家姐

2021年港姐冠軍宋宛穎(Sabrina)出身選美世家,媽媽文寶雪(Michelle)是1990年澳門小姐亞軍,堂阿姨文雪婷及婆婆的堂家姐都參加過選美比賽,可謂一家都天生麗質。而Sabrina的孖生細妹宋宛霖(Sonia)同樣樣貌出眾,今日(8日)是Sabrina同Sonia的24歲生日,日前兩姊妹就相約提前慶祝,Sabrina在IG曬出一系列靚相,並寫道:「Let the celebrations begin! Finally able to pre-celebrate together. Happy early 24th bday twin sis love you so much!(慶祝活動開始了!終於可以一起提前慶祝了。提前祝你24歲生日快樂,我的雙胞胎妹妹,非常愛你!)」



+ 3

相中所見,為了配合以美人魚為主題的生日蛋糕,Sabrina同細妹Sonia都以白色打扮為主,再化上精緻妝容,兩人大歎美食,又擺出一樣的Pose同表情合照,默契十足,網民紛紛留言激讚她們是最靚姊妹花!在單親家庭長大的Sabrina同Sonia,自小由媽媽獨力撫養,去年Sabrina在節目《日日媽媽聲》中分享了一張三母女的合照,可見Sabrina比較似媽咪,五官輪廓深邃,混血味濃,而細妹Sonia五官就比較精緻,下巴尖尖,鼻高高、嘴細細,驟眼看與「天王嫂」方媛(Moka)及徐子淇幾似樣,不少網民都大讚Sonia無論樣貌抑或氣質都不輸家姐!

選美世家!(IG@soniaxmendes)

+ 7

而陸浩明亦有留言送上祝福,更問道:「有冇報名Hello Miss HK?」其實Sabrina曾在接受訪問時透露身邊很多朋友都叫她游說孖生細妹參選港姐,但妹妹就不太感興趣,她表示Sonia比較怕醜,兩姊妹是異卵雙生,所以不太似樣。Sonia不時在社交平台分享生活照,雖然大部分都是單人相,但每年的「520」都會收到大紥鮮花,似乎早已名花有主。而Sabrina同Sonia私底下都有不少名牌手袋,包括Hermès Kelly 25、Hermès Constance bag、Chanel Gabrielle bag、Gucci GG Marmont bag、Louis Vuitton Neverfull等等,相當富貴!