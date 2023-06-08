宋宛穎慶祝24歲生日曬Hermès手袋　孖生細妹五官精緻獲讚靚過家姐

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）出身選美世家，媽媽文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，堂阿姨文雪婷及婆婆的堂家姐都參加過選美比賽，可謂一家都天生麗質。而Sabrina的孖生細妹宋宛霖（Sonia）同樣樣貌出眾，今日（8日）是Sabrina同Sonia的24歲生日，日前兩姊妹就相約提前慶祝，Sabrina在IG曬出一系列靚相，並寫道：「Let the celebrations begin! Finally able to pre-celebrate together. Happy early 24th bday twin sis love you so much!（慶祝活動開始了！終於可以一起提前慶祝了。提前祝你24歲生日快樂，我的雙胞胎妹妹，非常愛你！）」



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相中所見，為了配合以美人魚為主題的生日蛋糕，Sabrina同細妹Sonia都以白色打扮為主，再化上精緻妝容，兩人大歎美食，又擺出一樣的Pose同表情合照，默契十足，網民紛紛留言激讚她們是最靚姊妹花！在單親家庭長大的Sabrina同Sonia，自小由媽媽獨力撫養，去年Sabrina在節目《日日媽媽聲》中分享了一張三母女的合照，可見Sabrina比較似媽咪，五官輪廓深邃，混血味濃，而細妹Sonia五官就比較精緻，下巴尖尖，鼻高高、嘴細細，驟眼看與「天王嫂」方媛（Moka）及徐子淇幾似樣，不少網民都大讚Sonia無論樣貌抑或氣質都不輸家姐！

選美世家！（IG@soniaxmendes）

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而陸浩明亦有留言送上祝福，更問道：「有冇報名Hello Miss HK？」其實Sabrina曾在接受訪問時透露身邊很多朋友都叫她游說孖生細妹參選港姐，但妹妹就不太感興趣，她表示Sonia比較怕醜，兩姊妹是異卵雙生，所以不太似樣。Sonia不時在社交平台分享生活照，雖然大部分都是單人相，但每年的「520」都會收到大紥鮮花，似乎早已名花有主。而Sabrina同Sonia私底下都有不少名牌手袋，包括Hermès Kelly 25、Hermès Constance bag、Chanel Gabrielle bag、Gucci GG Marmont bag、Louis Vuitton Neverfull等等，相當富貴！