浪漫醫生金師傅3︱大滿貫影帝韓石圭曾遇低潮　生活低調少有受訪

韓劇《浪漫醫生金師傅3》目前正在熱播，相信不少讀者也對劇中飾演靈魂人物「金師傅」的韓石圭非常好奇。今年58歲的他出道30多年都相當低調，雖然是韓國大滿貫影帝，但原來也經歷過數年空白低潮期。



韓石圭甫出道就成績優秀，一直擔任男主角。（網上圖片）

1964年生的韓石圭今年將踏入59歲，他早於1984年就參與過《MBC江邊歌謠祭》，獨特聲線首先獲得關注，並於1990年通過配音員入行。兩年後韓石圭正式以演員出道，拍過《兒子與女兒》、《Pilot》和電影《八月照相館》等，憑着精湛演技和模範小生的形象大受歡迎。

韓石圭憑電影《生死邊緣》贏得大滿貫，當年他只是33歲。（劇照）

可惜韓石圭達到高峰後，迎的來是事業低潮期。（網上圖片）

提到韓石圭當年最厲害的代表作，可說是於1997年上映的電影《生死邊緣》。韓石圭當時成為韓國第27位大滿貫演員，一片橫刷了《大鐘賞》、《青龍電影獎》和《百想藝術大賞》三大電影頒獎禮的影帝，同時成為票房保證。不過韓石圭其後沉寂了一段時間，2003年復出時已明顯人氣和成績都大不如前，同時飽受腰間盤突出影響，被迫從電影《鹽偶》中下車進行手術。對此他沒有氣餒並表示「這就是人生」，認為這是觀眾客觀正確的想法。

韓石圭2011年憑《樹大根深》東山再起！（劇照）

直至2011年，韓石圭久違16年再參與韓劇《樹大根深》活演「世宗大王」一角而再次回到頂峰。電視劇創下23.6%高收視外，他亦獲頒《SBS演技大賞》最高榮譽的大賞。韓石圭於2016年出演《浪漫醫生金師傅》第一季後，可算是將他的事業推進至另一高峰，第二度奪得《SBS演技大賞》大賞外，劇集好成績甚至一直延續至第三季。劇中飾演「朴恩卓」的金旻載講過，韓石圭是眾演員的偶像，大家寧願放棄休息時間也要在片場觀摩他拍攝。

2016年接拍《浪漫醫生金師傅》後更是將事業推進至另一高峰。（劇照）

戲內的金師傅是靈魂人物，戲外的韓石圭是演員間的偶像。（劇照）

韓石圭近年較少參與韓劇演出，出道以來幾乎不接受傳媒採訪亦沒有網上社交平台，生活極之低調。他曾講過自己個性內向，不喜歡對外公開私人事，所以希望在大眾心中只留下作品和演員的身份。現實中的韓石圭已婚25年，育有二女二子，其中大女今年已即將24歲，一家生活低調又樸素。

韓石圭相當低調，甚少曝光個人生活及家庭。（網上圖片）

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