Jeffrey魏浚笙28歲混血阿哥大起底　網民驚艷：仲靚仔過細佬！

魏浚笙（Jeffrey）出道短短2、3年，已穩坐圈中靚仔男神寶座！不過竟然仲有人靚仔得過佢？冇錯，就是他的親生哥哥Agassi！Jeffrey近日在荷蘭探親，表示自己已4年冇見過定居當地的親生哥哥，貼上阿哥側面同遠鏡黑超相，單是一個側面就驚艷網民，鼻子又高又挺，被讚超越吳彥祖，網民紛紛驚嘆：「你哥好靚仔！」「點解全家基因可以咁優良？」「想要哥哥IG」「可唔可以同哥哥一齊正面合照？」「你同哥哥可以做組合。」

日前Jeffrey貼出阿哥的側面，足以震撼網民，紛紛跪求正面相，更有人話阿哥靚仔過Jeffrey！（IG圖片）

名校出身 現長居荷蘭

大家要求正面相，收到了，以下先來個Jeffrey哥哥大起底！其實Jeffrey正式出道前，同哥哥都已因神顏在網上薄有名氣，當時都有人話阿哥Agassi仲靚仔，連男人睇完都會妒忌。阿哥同Jeffrey一樣都係荷蘭混血，現年28歲的他是雙子座，中學時於名校九龍華仁書院就讀，後來跟媽媽長居荷蘭。

Jeffrey阿哥自小已經係靚仔。（IG圖片）

阿哥（左）呢個角度確實似Jeffrey！（IG圖片）

熱愛時裝 曾自爆1個擇偶條件

他本身是時裝愛好者，亦曾因著衫有型被網媒捉去做街訪，獲封為「筍盤」，更是頻道打頭陣的靚仔，當時網民已激讚他超靚仔。當時22歲的他講過自己拍拖最長年期係2年，自爆優點係健談、缺點係會遲到，更公開擇偶條件，只要啱眼緣就可以，對外表冇特別要求。

Jeffrey阿哥曾因靚仔同識著衫，被YouTuber捉去做街訪，更以「留學荷蘭韓風靚仔」稱呼。（YouTube截圖）

S+級神顏 連母親都又後生又靚

Agassi IG有大量靚仔相，以往是比較韓風的造型，但五官當然都係S+級，但其IG比較少同Jeffrey合照，對上一張已是7年前幫朋友慶生的大合照。而近年他多數都貼單人相、生活照、旅行照以及同朋友合照，另外亦有同媽媽的合照。當Jeffrey之前Post完阿哥之後，網民都話究竟父母要幾靚先生得出兩位美男子，其實Jeffrey媽媽都的確係靚女，望落仲好後生！

Jeffrey（綠圈）同阿哥（藍圈）甚少公開合照。（IG圖片）

Jeffrey阿哥曾貼出同媽咪的合照，望落好後生，網民都驚嘆家族前世做咗咩好事，今世先咁靚。（IG圖片）

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