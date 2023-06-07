70歲前港姐張瑪莉榮升外婆　首次見外孫Oliver大讚：真係好得意啊

70歲「傳奇港姐」張瑪莉最近在社交平台宣布自己做了外婆，更貼上外孫的照片，笑得十分燦爛並寫下：「感謝天父恩典，孫兒Oliver 的第五天。謝謝Uncle Auntie們一直為Oliver 和他的媽咪平安健康祈禱，明天開心回家啦。」相中可見她抱著只出生5天的孫兒Oliver，Oliver乖乖的趴在外婆張瑪莉身上，逗得張瑪莉十分開心。因為張瑪莉女兒的老公是法國人，所以Oliver看上去外國人特徵都十分明顯，是一個可愛的混血寶寶。

張瑪莉在社交平台宣布自己做了外婆。(fb@張瑪莉)

張瑪莉去見Oliver的前一天更在社交平台開直播與大家分享孫兒出生的喜悅，更留言叫大家為孫兒改名：「歡迎大家為Mary 的孫仔Oliver提議一個中文名。」她在直播分享榮升外婆的感覺興奮地說：「你見到Mary咁風騷都知咩事啦！我終於做咗婆婆啦！星期六晚抱咗孫，一路都未有機會睇個孫，因為呢度好鍾意兩公婆自己玩晒。咁所以呢禮拜六、禮拜日同禮拜一都未有時間睇，禮拜二朝頭早我第一次見到個孫啦！」張瑪莉見完Oliver後不斷大讚：「真係好得意啊！」

張瑪莉的孫兒Oliver。(fb@張瑪莉)

張瑪莉是1975年的香港小姐冠軍，她在演藝圈發展5年便與是前皇家天文台助理台長李忠琛結婚，並誕下一子一女。二人的婚姻只維持了15年，於1995年離婚，而李忠琛於二人離婚十多年後的2008年離世。張瑪莉於2012年與任職建築師的余文平再婚，至今仍然十分恩愛。

張瑪莉再婚得到雙方子女支持。（facebook@Mary Cheung張瑪莉）

張瑪莉於2012年與任職建築師余文平。（facebook@Mary Cheung張瑪莉）

點撃睇吓張瑪莉年輕時嘅靚相：