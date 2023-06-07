梁敏巧再遇靈異事件嚇到喊　酒店Gym房一人自拍最後驚變「多人」

「東張女神」梁敏巧話題多多，一時被詐騙分子冒充，一時又慘被推落水，而最近她竟然自爆在酒店做Gym時疑似撞鬼，對鏡自拍後，竟然遇到令佢嚇到起雞皮嘅事件，更謂驚到成晚瞓唔著，有網民估可能係呢間酒店！



梁敏巧不時以運動裝扮示人，亦會在網上分享好多運動同飲食減肥貼士，即使住酒店都不忙去健身室做Gym。近日她就貼上一張對住Gym房鏡子的自拍相，寫低令她嚇至花容失色的經歷，梁敏巧說：「異地公幹的恐怖故事，來到健身室對鏡自拍，然後在P相的時候，App說不支援多人。當刻手震震，毛管戙，心跳加速……哪裡有第二個人😭😭好恐怖😭😭😭我還要住多一晚😭😭我整晚都睡不了！」

梁敏巧做運動時常常對鏡自拍。（IG@maggiemanhau）

從她貼的自拍照中，見到彈出了一句「暫不支援多人喔」的提示，但鏡中明明只得一人，難怪梁敏巧咁驚！網民開始猜測到底係邊間酒店，由於她說今次是公幹，而梁敏巧早前去完澳門採訪無綫的《濠玩夏水禮》，所以網民都估會唔會係新濠影匯；但亦有人覺得唔關撞鬼事，可能純粹是App偵測出錯，根本冇鬼。另外，都有網民叫她不要常常對鏡自拍，指可能會招惹到其他界別嘅「朋友」。

梁敏巧想P自己的單人自拍照，App卻彈出了一句「暫不支援多人喔」。（IG@maggiemanhau）

其實今次已不是她首次遇到靈異事件，去年採訪公屋老鼠屋時，她面對走廊見到一對母女同一個男人望住自己的方向，但撰稿同事就話全程見唔到有男人，攝影師睇到的人亦不同，總之非常奇怪，當時梁敏巧更貼出三人的對話圖，擔心是否磁場問題。一次又一次遇到靈異事件，莫非梁敏巧係高靈體質？之後唔做《東張》都可以主持靈異節目……

按下圖睇梁敏巧去年親述靈異事件：

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