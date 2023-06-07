東張西望｜兩女子佐敦街頭MMA變四人格鬥　竟同爭生意有關？

今日（7日）的《東張西望》講到日前網上流傳一段短片，兩名女子在佐敦街頭展開「MMA」，兩女子在地上扭作一團，甚至「露底」也不理會，途中有不少人停下來看她們到底發生什麼事，更有人上前嘗試勸交及拉開二人。

兩名女子在佐敦街頭展開「MMA」，甚至「露底」也不理會。(節目截圖)

片中兩名女子扭作一團，打得十分激烈拳來拳往。其間一名外籍女子嘗試勸交，但二人未有理會繼續打，之後穿灰色上衣的男子走上前，企圖嘗試分開二人，並大叫：「唔好打啦，唔好打啦！做咩事，你做咩啊？」

兩名女子扭作一團，打得十分激烈，拳來拳往。(節目截圖)

鏡頭一轉，他們由二人扭打成一團變成「四人格鬥」，亦移師到一間押店門口，兩名女子不斷使出「扯頭髮」同「起飛腳」來攻擊對方，直至有人行過來說警察快到才放手。

二人扭打成一團變成「四人格鬥」。(節目截圖)

《東張西望》訪問附近的街坊知不知道發生什麼事，有附近工作的街坊說：「佢哋打交嗰時，我哋啱啱走咗出嚟睇，佢哋已經打緊，打咗15分鐘左右。」她更說因為最近太多事情發生，所以亦立即鎖門。

工作的街坊說看到她們打打咗15分鐘左右。(節目截圖)

而另一街坊則指打架當日有很多人圍觀，被問到知不知道發生什麼事，她便輕鬆地說：「爭生意啫！」附近的店舖職員亦說她們自稱是「自由工作者」，而且是說方言的，之前已經有對罵，罵了一兩天後終於正式「開戰」。