泰星BKPP見面會Jon Jon任主持被指歧視內地　中港粉絲掀起罵戰

泰國BL劇最近在香港爆紅，而《以你的心詮釋我的愛》的男星Billkin、PP Krit（BKPP）亦因此而火速爆紅，日前（6日及7日）更在香港舉辦兩場見面會。但在第一日的見面中就發生了一些小插曲，見面會由網紅莊撞（Jon Jon）擔任主持，他在與粉絲互動環節中向只會說普通話的粉絲表示：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔 ！」引發內地粉絲的不滿。



泰國BL劇最近在香港爆紅，而《以你的心詮釋我的愛》的男星Billkin、PP Krit（BKPP）亦因此而火速爆紅。(微博圖片)

影片在小紅書中被瘋傳，也登上微博熱搜，內地的粉絲表示不滿主持人Jon Jon，指當日有一名應該是內地的粉絲上台玩遊戲，這位粉絲不懂廣東話，所以對於Jon Jon用廣東話所說的遊戲規則也表現得不明白。但Jon Jon說完就與粉絲說：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔。」立即引來台下的粉絲不滿。

事件還登上微博熱搜。(微博圖片)

有不少的內地網民都質疑Jon Jon故意刁難內地粉絲，更不滿Jon Jon將中國、台灣、香港並列，批評Jon Jon及翻譯阿金頻頻疑似歧視內地粉絲的話語及行為。例如Jon Jon在問台下有沒有台灣人和香港人，之後才問台下：「有沒有中國人啊？」

內地網民都質疑Jon Jon故意刁難內地粉絲。(影片截圖)

而當日的影片中亦有寫上在場的粉絲感到不滿要求Jon Jon即場道歉，也在台下大喊「China、China、China」等句子。據網民指出當日，最後連BKPP成員都看不下去，不等阿金及Jon Jon，自己直接用英文跟粉絲交流。

影片中亦有寫上在場的粉絲感到不滿要求Jon Jon即場道歉。(影片截圖)

而經過第一日見面會的小插曲後，藝人團隊跟主辦方努力協商後，第二日的見面會已經撤換了主持Jon Jon及泰文翻譯阿金，今次的事件被內地網民喻為「國泰事件」翻版。事件發生後不少內地網民湧入Jon Jon及阿金社交平台留言，寫下：「只有一個中國」、「香港是中國的」等言論。