何雁詩鄭俊弘為餅印仔仔慶1歲生日　6億外父外母有孫萬事足錫到燶

何雁詩（Stephanie）與老公鄭俊弘 (Fred) 的寶貝仔仔Asher眨眼間已經一歲，日前兩人為仔仔舉行了生日派對，宴請親朋好友一起慶祝。除了有至親的公公婆婆，還有不少好友出席，包括Stephanie的好姊妹賴慰玲及吳嘉禧 (Cheronna)。Stephanie昨日於IG post當日的靚相同大家分享。

何雁詩與鄭俊弘的寶貝仔仔Asher眨眼間已經一歲。(何雁詩ig)

壽星仔Asher真是與爸爸Fred長得餅印似的，且愈來愈精靈可愛。而在他們一家三口與Fred外父外母，即Asher的公公婆婆三代同堂合照中，就見到Asher的公公婆婆笑到見牙唔見眼，一副有孫萬事足的模樣，足證他們對孫仔鍚到燶。Stephanie發文表示，雖然仔仔Asher未必會記得這次生日會，但她都照樣舉行，因為這將會成為他們的美好回憶，還可以和仔仔一起回看這些生日照片。

何雁詩去年12月為仔仔舉行180日派對。（IG/@honganc）

何雁詩父親有「物流大亨」之稱，做物流生意起家的他多年來公司規模逐漸擴大，生意隨遍及海外，在內地主要城市亦開設多間分公司，在行內享負盛名。有指何父除了是精明商人，亦擅於投資，現在港擁有3個物業，約值逾6,000萬，身家估計至少6億元。

何雁詩與老公鄭俊弘及爸媽一起為仔仔慶祝一歲生日。(ig圖片)

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