阿儀要離開亞視有大搞作？　主席賴彩雲：脫離亞視後有新發展

亞洲電視日前（6月6日）於大埔錄影廠舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，不少當年亞視的藝人都有出席，包括陳啟泰、柳影紅、李龍基、劉錫賢、等等，而黃渤更專程錄影為亞視送上祝賀。席上更宣布亞視即將有六大節目出街，不過整個晚宴上未見「亞視一姐」阿儀的出現，原來她即將會脫離亞視？

阿儀最近出咗新歌，好紅。（MV截圖）

現時阿儀所屬的公司是亞洲心動娛樂（AMM），現時依然是亞洲電視控股有限公司（亞視）的子公司，而現任AMM主席賴彩雲，她曾是亞視主席，去年曾向亞視注資9位數，但只上任兩個月便辭任。她現時是亞視第二大債主，涉及金額達9位數。現時賴彩雲負責主理AMM，在接受《香港01》訪問時表示，自己會大搞AMM！

賴彩雲表示：「已經有計劃把AMM 重新重組，脫離亞視後有新發展。接下來將有一系列新的藝人會加入和新的節目呈現給AMM粉絲和支持者。」至於被問到亞視的發展，她則說：「我希望佢好喇，希望有好發展，而家都冇接觸，睇到佢哋都想製作一啲節目。不過我就唔係好明佢哋會放喺邊個平台，而家都比較實在，製作除咗希望有文化影響，當然都希望可以帶嚟收益。緊蝕架喇，唔使擔心，一定蝕，因為做製作係輸錢一樣嘢，重要係做完嘅好製作喺邊度表現。」

賴彩雲現時是AMM主席。

賴彩雲續指，首先阿儀離成功還有一段路，希望帶到訊息給大家，要開演唱會要繼續加把勁，不能夠消費觀眾，她還有很多學習空間。AMM還有其他發展，包括星、馬、港和台四大板塊，星加坡有選過網紅比賽，馬來西亞有一個創作型藝人，而台灣選了六位中學生做「心動女孩」，組了一個女團，即將會來港，六個台灣再加香港、馬來西亞各一個組一個大女團。

阿儀要開演唱會就要繼續努力。（截圖）