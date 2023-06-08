照亮你劇情｜1至36集結局劇透持續更新｜陳偉霆章若楠燃起愛火

陳偉霆和章若楠主演的消防劇《照亮你》，講述消防員靳時川，在一次地震災難中，救出了被困的女孩徐來，為安撫對方應下「十年之約」，想不到十年後徐來成長為優秀的新聞記者，千方百計回到時川身邊再續前緣，在劇中二人有不少溫馨窩心場面，更有壁咚濕吻等鏡頭，在火場以外，燃起了熾熱愛火，掀起一片追劇熱潮。

《照亮你》是消防員包裝的甜寵劇。（劇照）

劇情持續更新

14集 靳時川因霍岩宗介入而呷醋

徐來將調查情況彙報給秦組長，她說目前尚不確定起火原因，但可以確定的是有兩種可能，一種是人為的使用不當，另一種是車載冰箱本身存在嚴重的品質問題。得知徐來晚上和霍岩宗見面，靳時川吃了醋，直接來淺草接徐來。看到靳時川吃醋如此厲害，徐來卻高興得不得了。

13集 徐來道出十年之約原因

徐來頓感危機，詢問那個女孩兒是不是他的初戀。靳時川立即否認，關於自己和這個女孩兒之間的事，靳時川說以後有時間再告訴她。靳時川也有一個問題，為什麼徐來和自己的約定是十年後，徐來告訴他，因為她想在十年的時間裡長成一個優秀的人，這樣才能與他並駕齊驅。徐來終於等到了靳時川的表白，她毫不猶豫地就答應了。

《照亮你》由陳偉霆和章若楠主演。（劇照）

12集 靳時川終於向徐來表白

徐來焦急地給靳時川打電話，但他沒有接聽。她也發送了微信，卻仍沒有回復。心中愁雲密佈，她請求周廷偉幫忙請假，決定去消防站找靳時川，以瞭解真相。到了消防站，遇到了劉旭和陸方奇，他們告訴她，靳時川自從錄完節目回歸後，情緒就變得不太穩定。徐來失足跌倒，靳時川急忙停了下來，他拉起徐來，騎著自行車帶著她回家。

11集 霍岩宗對徐來產生好感

徐來擔心著霍岩宗的狀態，於是給他打了一個電話。霍岩宗因為徐來的關心感到很溫暖，答應參加她主持的訪談節目。徐來回到家後，接到了靳時川發來的視頻電話。徐來看得出來，這並非平安想念她，而是靳時川想念她了。第二天，徐來去消防站找靳時川，邀請他參加節目。或許這一切都歸功於徐來，但靳時川為了免受文政委的嘲笑，只好找了個藉口離開。

狗狗平安都是劇集亮點。（劇照）

10集 靳時川和徐來將平安帶回了基地

靳時川和徐來一直守在平安的身邊，直到徐來睡著了，靳時川才將平安的頭靠在自己的肩膀上。平安醒來後，一直舔著靳時川的手，讓人感到暖心。第二天，靳時川和徐來將平安帶回了基地。平安心情雖好，但參加即將到來的考核仍有些吃力，徐來十分擔心。於是，靳時川宣佈自己將擔任平安的訓導員，相信他可以幫平安通過考核。

劇中主要演員：

陳偉霆 飾演 靳時川

章若楠 飾演 徐來

任豪 飾演 陸方奇

此沙 飾演 霍岩宗