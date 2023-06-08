林愷玲全職發展演藝事業　盼有日開Live House：我的終極人生目標

林愷鈴（Ashley）今日（8日）現身澳門出席藝術科技巡展《星夜花園》活動，她以一襲枯玫瑰粉長裙亮相，氣質不俗。本身建築系出身的Ashley對藝術展覽也特別有興趣，不過就更關注策展部分。



Ashley謙稱自己畫功麻麻。（梁碧玲攝）

去年年尾Ashley大學畢業，談及接下來的打算，她直言：「我都想繼續在行內Full-time工作，這段時間在創作自己的音樂，希望可以Expand（擴展）到大啲的Music team，因為我覺得自己呢幾個月同另一個拍檔兩個人做音樂的時候，發現作為一個獨立的藝人，有好多嘢需要學習需要進步，我還有好多的進步空間。」Ashley透露，這段時間亦有拍攝劇集同電影：「呢段時間都聽到香港、澳門都有好多政府推廣的企劃，讓一些創作人比較少受金錢限制，可以做到多些自己想做的東西，我覺得這些企劃都好好，我都可以同好多藝術家、音樂人溝通。」

Ashley非常謙虛。（梁碧玲攝）

除了演藝工作，Ashley平日不時會將自己唱Live的片段放上社交平台，亦受到不少網友喜愛，問及會否想搞Live House，她激動地說：「其實係我人生夢想，我好希望有一日可以開到一個Liver House Café，日頭就是咖啡、圖書館，夜晚可能就是Jazz Club、Jazz Bar，呢個係我的終極人生目標，我覺得我現在做的所有事都是plan緊有一日在海邊開一間這樣的Café，但是在那一日之前，我會繼續努力工作，做一個好人好演員同好的唱作歌手。」不過，Ashley笑言離人生目標還有好遠的距離，更打趣讓大家多些找她工作：「都唔係嘅，其實我都好享受做演員同唱作歌手的過程，因為我覺得就算有一日我真的開了這間Café，我都會出來繼續做嘢，因為我好需要擴闊自己的視野，每日都見到一些新鮮的事情，反而令我覺得每日都有進步。」

Ashley非常熱愛唱Live。（梁碧玲攝）

如果有機會去到音樂節表演，Ashley也表示非常樂意：「因為我現在音樂方面講真都是非常之獨立的，我一個人一腳踢，搞晒所有嘢，如果我可以有些Support，或者可以找到啱我的一Team人一齊做一樣嘢，我就可以去做多些不同的Event，不同的音樂節，如果有這些機會來到我身邊，我都會好好把握，因為我好鍾意唱Live，唱Live的感覺同錄音是非常不同，我好鍾意見到嗰一刻同觀眾的交流，所以我會繼續唱Live，亦都希望有多些機會在大型的Show唱。」

Ashley期待有更大的舞台唱Live。（梁碧玲攝）